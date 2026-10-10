Phát hiện đối tượng bị cơ quan công an truy tìm
Lúc 11 giờ 45 phút ngày 10-10, Đồn Biên phòng Gành Hào (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) làm thủ tục nhập bến cho tàu cá TG-94536-TS chở 4 người tại cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau).
Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện trên tàu có Bùi Thanh An (sinh năm 2005, trú phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp) là đối tượng có quyết định truy tìm của Công an tỉnh Đồng Tháp, liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Sơn Quy ngày 5-9-2026. Đồn Biên phòng Gành Hào đã tạm giữ đối tượng, sau đó bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/phat-hien-doi-tuong-bi-co-quan-cong-an-truy-tim-1060168