Phát hiện đối tượng bị cơ quan công an truy tìm

Ngày 10/10, Đội K72 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và làm sạch các di vật của các Anh hùng liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một lá đơn xin vào Đảng dài 6 trang cùng nhiều di vật của liệt sĩ…