Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường trong ô tô, lời kể của người anh trai hé lộ mối quan hệ trước đó

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 9 tại Taman Inang Sari, Durian Tunggal, Alor Gajah, Malaysia. Khoảng 1h sáng, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông và một người phụ nữ trong chiếc ô tô đỗ gần nhà máy xử lý nước thải.

Có mặt tại hiện trường, anh trai 31 tuổi của nạn nhân nữ cho biết gia đình vô cùng bàng hoàng khi nhận tin. Theo lời anh, em gái và người đàn ông 34 tuổi đã quen biết nhau từ lâu, từng có ý định tiến tới hôn nhân nhưng cuối cùng không thành.

“Họ quen biết nhau đã lâu và từng suýt kết hôn, nhưng điều đó đã không xảy ra”, người anh chia sẻ.

Hiện trường vụ việc.

Anh cho biết em gái từng nói với gia đình rằng mối quan hệ đã kết thúc từ lâu. Vì vậy, khi một người bạn liên lạc báo tin cả hai được tìm thấy tử vong trong cùng một chiếc xe, anh không khỏi sửng sốt.

Người anh hiện sống tại Ampang, Selangor. Anh kể em gái từng được bà nuôi dưỡng, sau đó chuyển đến ở cùng dì tại Kampung Pulau, Durian Tunggal. Sau khi cảnh sát liên lạc, anh đã đến Khoa Pháp y Bệnh viện Alor Gajah nhận dạng thi thể em gái và hỗ trợ điều tra.

Ông Shafie Manan, 71 tuổi, một cư dân trong khu vực, cho biết đến khoảng 3h sáng, tiếng còi xe cứu hộ khiến ông thức giấc. Khi mở cửa, ông ngửi thấy mùi hôi và hỏi người dân gần đó về sự việc.

Ông được thông báo người đàn ông thường được gọi là “Pandan” đã tử vong trong ô tô cùng một phụ nữ. Theo ông Shafie, người này làm công việc xây dựng đường sá theo hợp đồng và sống cùng gia đình tại khu dân cư.

Muhammad Syamir Mohd Rozaman, 24 tuổi, thư ký làng Beringin, cũng cho biết một số cư dân trước đó đã phản ánh về mùi lạ xuất hiện trong khu vực.

Cảnh sát trưởng Alor Gajah, Thượng tá Ahmad Abu Bakar, xác nhận vụ việc. Ông cho biết công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành tại Đơn vị Pháp y của Bệnh viện Alor Gajah nhằm xác định nguyên nhân khiến hai người tử vong.

Theo ông Ahmad, vụ việc hiện được phân loại là một ca tử vong đột ngột. Danh tính các nạn nhân, nguyên nhân tử vong cùng những thông tin chi tiết khác vẫn đang trong quá trình điều tra.