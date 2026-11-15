Phát hiện doanh nghiệp ở Hải Phòng trộn chất cấm vào thức ăn nuôi lợn

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức, thuộc xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh và phát hiện đàn lợn tại đây dương tính với chất cấm Salbutamol (thường được gọi là chất tạo nạc).

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương mở rộng xác minh, truy tìm nguồn gốc đàn lợn và thức ăn được sử dụng trong quá trình chăn nuôi. Đơn vị chức năng xác định, nguồn thức ăn được cung cấp từ Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, có trụ sở tại Bắc Ninh, sử dụng tại một trang trại chăn nuôi ở tỉnh Thái Nguyên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hải (sinh năm 1982, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh (địa chỉ tại lô CN4, Cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh) khai nhận đã mua chất bột cấm trôi nổi trên thị trường, sau đó tự đặt tên giả là “Vitamin B4” để che giấu bản chất của chất này, "qua mắt" lực lượng chức năng.

Theo điều tra ban đầu, Hải còn trực tiếp chỉ đạo việc pha trộn chất cấm vào thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích trục lợi. Khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng liên quan đã tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ nhằm phi tang dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Ngày 7/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc chất cấm, quy trình pha trộn, số lượng thức ăn chăn nuôi có liên quan, phạm vi phân phối cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Salbutamol là hoạt chất có tác dụng giãn phế quản trong y học, tuy nhiên không được phép sử dụng làm chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi. Việc sử dụng chất này nhằm tạo nạc cho vật nuôi có thể dẫn đến tồn dư trong sản phẩm thịt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.