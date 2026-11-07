Phát hiện điều bất ngờ trong 4.370 tờ tiền thu giữ ở An Giang, Đặng Văn Hưng bị bắt

Ngày 7/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất việc giám định 4.370 tờ tiền Việt Nam đồng liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả xác định toàn bộ số tiền thu giữ đều là tiền thật.

Trước đó, khoảng 13h05 ngày 3/11, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Khánh Bình phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép 1,295 tỷ đồng từ Campuchia vào Việt Nam.

Cán bộ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang sử dụng các thiết bị nghiệp vụ thực hiện giám định.

Để phục vụ công tác điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang giám định số tiền thu giữ.

Tổng cộng có 4.370 tờ tiền với các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng được đưa đi giám định nhằm xác định thật, giả. Kết quả cho thấy toàn bộ số tiền trên đều là tiền Việt Nam đồng thật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về việc mang tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ qua biên giới. Người dân không vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc nhận vận chuyển tiền thuê cho người khác khi chưa rõ nguồn gốc, mục đích.

Các tờ tiền Việt Nam đồng thu giữ trong vụ việc được gữi giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang.

Khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt, cá nhân phải thực hiện khai báo hải quan và các thủ tục liên quan theo quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân kịp thời thông báo khi phát hiện hành vi vi phạm để được kiểm tra, xử lý theo quy định.