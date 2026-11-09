Phát hiện điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè tại đường Hoàng Đạo Thúy

Sáng 9-11-2026, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Thanh Xuân tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điểm trông giữ phương tiện của Hợp tác xã Thành Công được xác định hoạt động sai phép

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định điểm trông giữ phương tiện do Hợp tác xã Thành Công quản lý. Theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp, đơn vị được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường phố Hoàng Đạo Thúy (một bên lòng đường theo chiều xe chạy), đoạn từ ngã ba Ngụy Như Kon Tum đến ngã tư Lê Văn Lương, để trông giữ xe ô tô.

Cụ thể, phạm vi được cấp phép có chiều dài 65m, chiều rộng 2m, tổng diện tích 130m2; thời gian sử dụng từ ngày 1-10-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Lực lượng chức năng làm rõ hoạt động trông giữ phương tiện sai phép trên đường Hoàng Đạo Thúy

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hợp tác xã Thành Công đã sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức trông giữ phương tiện không đúng phạm vi, nội dung giấy phép được cấp.

Trước vi phạm trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, thu gọn phạm vi trông giữ phương tiện, bảo đảm đúng diện tích được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức; đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị về hành vi sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép

Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè là một trong những nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép phải hoạt động đúng vị trí, phạm vi, diện tích, thời gian và các điều kiện theo giấy phép; tuyệt đối không tự ý mở rộng diện tích, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các điểm trông giữ phương tiện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông văn minh, thông thoáng, an toàn trên địa bàn Thủ đô.