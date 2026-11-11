Phát hiện di vật mang tên Trần Xuân tại Lào

Chiếc ca có hình chim bồ câu, hoa sen và một số khẩu hiệu được khắc thủ công. Những dấu tích còn lưu lại trên di vật không chỉ mang giá trị thông tin mà còn gợi nhớ về cuộc sống, tình cảm của người lính trong những năm tháng chiến tranh. Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang bảo quản di vật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh những thông tin liên quan, làm rõ danh tính, quê quán, đơn vị của người có tên Trần Xuân.

Chiếc ca bằng kim loại có khắc tên Trần Xuân được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh do đơn vị cung cấp

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân, nhất là những gia đình có người thân tên Trần Xuân từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại khu vực này, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan. Mọi thông tin xin gửi về Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa để phối hợp xác minh.