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Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Earth Science, nhóm địa chất biển quốc tế đã sử dụng tàu ngầm điều khiển từ xa Jason/Medea để khảo sát khu vực gần Challenger Deep, điểm sâu nhất được biết đến dưới đáy đại dương, thuộc rãnh Mariana.

Trong quá trình khảo sát vùng tiền cung, nằm giữa rãnh đại dương và dãy núi lửa dưới đáy biển, thiết bị đã thu thập được các mẫu đá chứa mảnh đá vỡ và thủy tinh núi lửa. Những vật liệu này được gắn kết trong một lớp nền gồm các hạt mịn, cho thấy chúng là sản phẩm của hoạt động phun trào núi lửa.

Nhà địa chất Robert Stern, giáo sư danh dự tại Đại học Texas ở Dallas và tác giả chính của nghiên cứu cho biết phát hiện quan trọng là bằng chứng về hoạt động magma gần đây ngay trong khu vực rãnh đại dương. Trước đó, đá vụn núi lửa thường được ghi nhận ở các vụ phun trào trên đất liền hoặc vùng biển nông, nhưng chưa từng được tìm thấy ở độ sâu tương tự.

Rãnh Mariana hình thành tại vùng hút chìm, nơi một mảng kiến tạo lặn xuống dưới mảng khác. Các núi lửa thường xuất hiện trên mảng kiến tạo phía trên, cách rãnh đại dương khoảng 200-300km. Tuy nhiên, những mẫu đá vừa được phát hiện lại nằm ngay trong khu vực rãnh.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 10 chuyến lặn bằng thiết bị điều khiển từ xa, trong đó 7 chuyến khảo sát vùng tiền cung quanh Challenger Deep. Thiết bị có thể quan sát và thu thập mẫu vật ở độ sâu tới 6.500m.

Các nhà khoa học chưa xác định được tuổi chính xác của những mẫu đá này cũng như vị trí miệng phun. Nhóm nghiên cứu không trực tiếp chứng kiến vụ phun trào, mà đưa ra kết luận dựa trên các vật liệu núi lửa thu thập được.

Hiện các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu cơ chế tạo ra những vụ phun trào dữ dội ở độ sâu lớn, nơi áp suất nước cực cao có thể khiến hoạt động núi lửa diễn ra khác biệt so với trên đất liền hoặc vùng biển nông.