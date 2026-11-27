Đây được xem là dấu tích của hoạt động phun trào núi lửa mạnh ở độ sâu lớn nhất từng được ghi nhận, mở ra những câu hỏi mới về hoạt động địa chất dưới đáy đại dương.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Earth Science, nhóm các nhà địa chất biển quốc tế đã sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa Jason/Medea để khảo sát khu vực Rãnh Mariana, một trong những vực sâu nhất hành tinh. Thiết bị này được triển khai dọc theo cấu trúc địa chất kéo dài khoảng 550 km, gọi là cung trước, nằm giữa rãnh đại dương và dãy núi lửa dưới đáy biển, gần điểm Challenger Deep – nơi sâu nhất từng được biết đến của đáy đại dương.

Trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học đã phát hiện và thu thập những mẫu đá vụn núi lửa ở độ sâu tới 6.500 m. Loại đá này chứa các mảnh đá vỡ và thủy tinh núi lửa kết dính trong một nền vật chất hạt mịn, được xem là dấu hiệu đặc trưng của các vụ phun trào núi lửa dữ dội.

Nhà địa chất học Robert Stern - Giáo sư danh dự của Đại học Texas tại Dallas và là tác giả chính của nghiên cứu trên - cho biết phát hiện quan trọng là những dấu tích của hoạt động magma gần đây tại khu vực rãnh đại dương. Theo ông, đá vụn núi lửa vốn thường được tìm thấy tại các khu vực núi lửa trên đất liền và vùng biển nông, nhưng chưa từng được ghi nhận ở độ sâu lớn như vậy.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện tổng cộng 10 chuyến lặn khảo sát bằng thiết bị Jason/Medea, trong đó 7 chuyến diễn ra tại khu vực cung trước quanh Challenger Deep (dải địa chất dài khoảng 550 km nằm ở rìa hội tụ phía Nam rãnh Mariana) và 3 chuyến ở vùng biển nông hơn gần đảo Guam do điều kiện thời tiết. Những mẫu đá thu được cho thấy rõ dấu vết của một vụ phun trào núi lửa, dù các nhà khoa học chưa trực tiếp quan sát được hoạt động phun trào cũng như chưa xác định được vị trí các miệng phun tạo ra những khối đá này. Tuổi của các mẫu đá hiện chưa được xác định chính xác, song theo ông Stern, chúng có vẻ tương đối trẻ xét trên thang thời gian địa chất.

Phát hiện trên đặc biệt đáng chú ý bởi Rãnh Mariana hình thành tại khu vực hút chìm, nơi một mảng kiến tạo dịch chuyển và chìm xuống bên dưới một mảng khác. Thông thường, các núi lửa lớn hình thành phía trên vùng hút chìm nằm cách rãnh đại dương khoảng 200-300 km. Tuy nhiên, những mẫu đá vụn núi lửa vừa được phát hiện lại nằm ngay trong khu vực rãnh.

Các nhà khoa học hiện tìm cách lý giải cơ chế tạo ra những vụ phun trào có tính chất bùng nổ ở độ sâu lớn như vậy, nơi áp suất nước biển cực cao. Theo ông Stern, áp suất mạnh ở những độ sâu này có thể làm thay đổi đặc điểm và cơ chế phun trào so với hoạt động núi lửa trên đất liền hoặc ở vùng biển nông, nơi áp suất thấp hơn đáng kể.

Nghiên cứu không chỉ bổ sung bằng chứng về hoạt động núi lửa dưới đáy đại dương mà còn giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách các quá trình địa chất diễn ra trong những môi trường có điều kiện áp suất cực đoan.