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Nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) và Trung tâm Nghiên cứu Địa chất GFZ của Đức. Theo thông báo của ANU, nhóm nghiên cứu đã xác định được nguồn gốc của những dãy núi cổ đại hình thành trong quá trình siêu lục địa Gondwana được hợp nhất, cách đây khoảng 650-450 triệu năm.

Các dãy núi này xuất hiện khi Nam Cực va chạm với Ấn Độ và châu Phi. Theo các nhà nghiên cứu, đây là những sự kiện tạo núi có quy mô lớn nhất từng tác động đến lục địa Nam Cực.

Để tái dựng lịch sử địa chất của khu vực, nhóm nghiên cứu phân tích 1.712 hạt khoáng vật zircon được thu thập từ các lớp trầm tích dọc theo rìa lục địa Nam Cực. Những hạt khoáng vật nhỏ này lưu giữ thông tin về tuổi, thành phần hóa học của đá cũng như các quá trình địa chất đã hình thành nên chúng.

Giáo sư danh dự Ian Campbell thuộc ANU, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết các sự kiện hình thành núi có mối liên hệ về mặt thời gian với sự xuất hiện của những loài động vật thân mềm đầu tiên, khoảng 539 triệu năm trước, và sự bùng nổ sinh học trong kỷ Cambri. Đây là giai đoạn số lượng và mức độ đa dạng của các loài động vật gia tăng mạnh mẽ, diễn ra khoảng 10-30 triệu năm sau đó.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Earth and Planetary Science Letters. Kết quả cho thấy quá trình xói mòn nhanh chóng các dãy núi khổng lồ ở Gondwana đã góp phần làm giảm lượng carbon dioxide trong khí quyển, tăng lượng oxy và đưa các chất dinh dưỡng thiết yếu vào đại dương. Những thay đổi này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sinh vật biển, mở rộng cơ hội xuất hiện các đột biến và thúc đẩy quá trình tiến hóa.