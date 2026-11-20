Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ lịch sử địa chất của châu lục cũng như mối liên hệ giữa quá trình hình thành địa hình với sự tiến hóa của sự sống trên Trái Đất.

Ảnh tư liệu - minh họa: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina

Theo thông báo ngày 18/11 của Đại học Quốc gia Australia (ANU), nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc ANU và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức đã xác định được dấu tích phần chân của những dãy núi khổng lồ hình thành trong quá trình siêu lục địa Gondwana tập hợp, cách đây khoảng 650-450 triệu năm.

Những dãy núi này được hình thành khi Nam Cực va chạm với Ấn Độ và châu Phi. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những sự kiện kiến tạo núi lớn nhất từng tác động đến lục địa Nam Cực.

Để tái dựng lịch sử địa chất cổ đại của khu vực, nhóm nghiên cứu đã phân tích 1.712 hạt zircon có kích thước rất nhỏ, được thu thập từ các lớp trầm tích hình thành dọc rìa lục địa Nam Cực. Các khoáng vật này lưu giữ thông tin về niên đại, thành phần hóa học của đá và những quá trình địa chất đã tạo nên chúng.

Giáo sư danh dự Ian Campbell, đồng tác giả nghiên cứu thuộc ANU, cho biết các đợt kiến tạo núi nói trên có mối liên hệ về thời gian với sự xuất hiện của những loài động vật có vỏ đầu tiên, cách đây khoảng 539 triệu năm, và sự kiện bùng nổ kỷ Cambri diễn ra sau đó khoảng 10-30 triệu năm. Đây là giai đoạn số lượng và mức độ đa dạng của các loài động vật tăng mạnh.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Earth and Planetary Science Letters cho rằng quá trình xói mòn nhanh các dãy núi khổng lồ thuộc Gondwana có thể đã làm giảm lượng khí CO2 trong khí quyển, tăng nồng độ ôxy và đưa các chất dinh dưỡng thiết yếu ra đại dương. Những thay đổi này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của sinh vật, gia tăng cơ hội xuất hiện đột biến và thúc đẩy quá trình tiến hóa.