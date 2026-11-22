Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực phối hợp kiểm tra chặt chẽ dâu tây tươi nhập khẩu, sau khi phát hiện một lô hàng từ Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả giám sát an toàn thực phẩm năm 2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mẫu dâu tây nhập khẩu được phát hiện có hai hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn dư lượng tối đa cho phép.

Phát hiện dâu tây Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu vượt ngưỡng

Cụ thể, lô hàng có tổng khối lượng 4 tấn, gồm 80 hộp xốp nặng 1.280 kg và 340 rổ nhựa nặng 2.720 kg. Doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xuất nhập khẩu Gia Hưng (Lào Cai); hàng hóa được mua từ Công ty Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd (Trung Quốc).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, dư lượng Cypermethrin trong mẫu dâu tây đạt 0,41 mg/kg, cao gấp 5,9 lần giới hạn tối đa cho phép là 0,07 mg/kg.

Đối với hoạt chất Deltamethrin, mức phát hiện là 0,39 mg/kg, gần gấp đôi ngưỡng cho phép 0,2 mg/kg. Các giới hạn này được quy định tại Thông tư 50/2016 của Bộ Y tế về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Trước kết quả trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 4650 ngày 13/11, đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra dâu tây tươi nhập khẩu từ các nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan.

Tiếp đó, Cục Hải quan ban hành Công văn số 24460, yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm đối với những lô dâu tây nhập khẩu từ doanh nghiệp có tên trong danh sách cảnh báo. Việc kiểm tra được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Trên thị trường Việt Nam, dâu tây Trung Quốc hiện được phân phối tại nhiều chợ truyền thống và kênh bán lẻ, với giá khoảng 85.000-100.000 đồng/kg, tùy loại.

Việc phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng trong lô hàng nhập khẩu đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.