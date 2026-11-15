Phát hiện dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn xăng dầu

34 tỷ lít xăng dầu cõng chi phí trung gian gần 46.800 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, hoạt động mua bán ngang giữa các thương nhân đầu mối với nhau, giữa các thương nhân phân phối với nhau là phương thức phổ biến trong hệ thống kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, có 253/260 doanh nghiệp (chiếm 97%) thực hiện mua bán ngang, với gần 7.760 giao dịch, sản lượng khoảng 34 tỷ lít, giá trị khoảng 573.777 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ xác định, việc các doanh nghiệp mua bán ngang lòng vòng với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ảnh minh hoạ: Hoàng Anh.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp đã lợi dụng hoạt động mua bán ngang để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc. Các hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Một trong những vụ việc được Thanh tra Chính phủ nêu cụ thể liên quan đến Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình và 12 doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đầu vào.

Theo kết luận thanh tra, 12 doanh nghiệp này không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật xác nhận chỉ là người làm thuê, nhận lương hằng tháng; một số trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp, không biết gì về hoạt động của công ty.

Trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 12 doanh nghiệp nói trên, với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít, trị giá khoảng 42.600 tỷ đồng.

Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức cho lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng, theo 19.843 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Đáng chú ý, dòng tiền thanh toán cho các hóa đơn đầu vào có sự luân chuyển qua nhiều tài khoản doanh nghiệp và cá nhân.

Cụ thể, để thanh toán 4.692 hóa đơn đầu vào, Công ty Thanh Bình sử dụng 15 tài khoản của doanh nghiệp chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty “ma”. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua ba tài khoản của hai công ty trung gian đến 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Tiếp đó, ông Sơn chuyển khoảng 13.070 tỷ đồng cho 114 tổ chức, trong đó có khoảng 11.203 tỷ đồng chuyển lại cho Công ty Thanh Bình. Đồng thời, khoảng 37.880 tỷ đồng được chuyển cho 1.285 cá nhân, qua khoảng 1.800 tài khoản.

Kiểm tra hoạt động giao hàng, cơ quan thanh tra còn phát hiện phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng theo hóa đơn giá trị gia tăng. Một số phiếu SMO đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Doanh nghiệp “ma” và dòng tiền 2.200 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S cùng 4 đơn vị trực thuộc.

Từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024, Công ty P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc sử dụng 4.187 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 8 công ty “ma”, với số lượng khoảng 150 triệu lít, trị giá khoảng 3.300 tỷ đồng.

Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức cho khoảng 142,4 triệu lít xăng dầu bán ra, trị giá khoảng 2.210 tỷ đồng, cho 6 khách hàng doanh nghiệp và khách lẻ, theo 2.053 hóa đơn giá trị gia tăng.

Kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế, Thanh tra Chính phủ xác định 8 công ty “ma” cung cấp hóa đơn cho Công ty P.A.S đã sử dụng 3.832 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, thể hiện việc mua xăng dầu của 17 doanh nghiệp khác, với tổng giá trị khoảng 3.347 tỷ đồng.

Như vậy, cả 25 doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp hóa đơn này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Một số người đại diện theo pháp luật xác nhận chỉ là người làm thuê, nhận lương hằng tháng; một số trường hợp bị mất hoặc bị giả mạo căn cước công dân, không biết gì về hoạt động của doanh nghiệp.

Dòng tiền thanh toán cũng được cơ quan thanh tra làm rõ. Công ty P.A.S và 4 đơn vị trực thuộc chuyển tiền mua hàng cho các doanh nghiệp xuất hóa đơn đầu vào. Sau đó, các doanh nghiệp này chuyển khoản cho 22 cá nhân hoặc cho người rút tiền mặt, với tổng số tiền xác định ban đầu khoảng 2.200 tỷ đồng.

Qua xác minh, thu thập hồ sơ mở tài khoản tại ngân hàng, cơ quan thanh tra phát hiện một tài khoản trong số 22 cá nhân liên quan là Phùng Thị Mỹ Duyên, kế toán Công ty P.A.S - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tài khoản này đã nhận 356 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc tại Công ty P.A.S có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các doanh nghiệp cung cấp và nhận hóa đơn trong vụ P.A.S 8 doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đầu vào cho Công ty P.A.S gồm: Công ty TNHH Tư vấn TM Đầu tư SGV; Công ty CP Hoa Phượng Energy International; Chi nhánh TNHH KDTM Hiệp Quế; Công ty TNHH TMDV Dầu Lửa Miền Nam; Công ty TNHH ĐT TMDV Cát Long; Công ty TNHH TMDV Quỳnh Thành Công; Công ty TNHH Glamorzing; Công ty TNHH Công nghệ Lê Gia Phát. 6 doanh nghiệp nhận hóa đơn của Công ty P.A.S gồm: Hóa dầu Nam Đông Dương; Thương mại và Dầu khí Minh Thịnh; Đại Phát - Chi nhánh Hà Đông; Tập đoàn Thi Bảo An; PLI và PLI - Chi nhánh Tây Hà Nội.