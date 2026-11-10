Phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty Xăng dầu Thanh Bình

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của 12 công ty không hoạt động thực tế để hợp thức hóa khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu, với giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Sử dụng 4.692 hóa đơn đầu vào của 12 công ty không hoạt động thực tế

Theo Kết luận thanh tra số 769/KL-TTCP ngày 28/10/2026 của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề diện rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu, một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện là các dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (Công ty Thanh Bình, mã số thuế 0315154476) và 12 doanh nghiệp có liên quan.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, 12 doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đầu vào cho Công ty Thanh Bình đều không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đáng chú ý, một số người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này xác nhận chỉ là người làm thuê, nhận lương hằng tháng; có trường hợp bị giả mạo thông tin căn cước công dân để thành lập công ty và không biết gì về hoạt động của doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ xác định đây là các công ty “ma”.

Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2026, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào, thể hiện việc mua xăng, dầu từ 12 công ty nói trên, với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít, tổng giá trị khoảng 42.600 tỷ đồng.

Số hóa đơn này được sử dụng để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán ra khoảng 2,8 tỷ lít, trị giá khoảng 46.000 tỷ đồng, thể hiện qua 19.843 hóa đơn GTGT xuất cho 112 khách hàng và khách lẻ.

Những con số trên cho thấy quy mô giao dịch xăng dầu và giá trị hóa đơn liên quan đến doanh nghiệp là đặc biệt lớn. Trong khi đó, các đơn vị được xác định là nguồn cung cấp hóa đơn đầu vào lại không có điều kiện kinh doanh xăng dầu và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Dòng tiền hàng chục nghìn tỷ đồng qua nhiều tài khoản

Không chỉ làm rõ dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán hàng hóa và sử dụng hóa đơn, Thanh tra Chính phủ còn tiến hành xác minh dòng tiền thanh toán liên quan đến các giao dịch của Công ty Thanh Bình.

Kết quả xác minh cho thấy, để thanh toán cho 4.692 hóa đơn GTGT đầu vào, Công ty Thanh Bình đã sử dụng 15 tài khoản của công ty, chuyển khoảng 48.100 tỷ đồng đến 23 tài khoản của 12 công ty “ma”.

Sau đó, số tiền này tiếp tục được luân chuyển qua 3 tài khoản của 2 công ty trung gian, trước khi chuyển đến 26 tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Thanh Bình.

Theo kết luận thanh tra, ông Sơn tiếp tục chuyển khoản cho 114 tổ chức với tổng số tiền khoảng 13.070 tỷ đồng, trong đó có khoảng 11.203 tỷ đồng chuyển lại cho Công ty Thanh Bình.

Đồng thời, dòng tiền còn được chuyển đến 1.285 cá nhân, qua khoảng 1.800 tài khoản, với tổng số tiền khoảng 37.880 tỷ đồng.

Việc dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản doanh nghiệp trung gian và tài khoản cá nhân, trong khi các đơn vị cung cấp hóa đơn đầu vào không hoạt động thực tế, là những tình tiết đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ xác minh, làm rõ trong vụ việc.

Phiếu xuất kho bị hủy vẫn được sử dụng để chứng minh nguồn gốc hàng hóa

Bên cạnh việc kiểm tra hóa đơn và dòng tiền, cơ quan thanh tra còn xác minh hoạt động luân chuyển hàng hóa của Công ty Thanh Bình.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện có phiếu SMO (lệnh xuất kho, đặt hàng trực tuyến) được sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau theo hóa đơn GTGT. Đáng chú ý, có những phiếu SMO đã bị hủy do không nhận hàng nhưng vẫn được sử dụng để báo cáo, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Những dấu hiệu này đặt ra vấn đề về tính xác thực của hồ sơ, chứng từ trong hoạt động mua bán, giao nhận và chứng minh nguồn gốc xăng dầu của doanh nghiệp.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh về hoạt động của 12 doanh nghiệp cung cấp hóa đơn, số lượng hóa đơn đầu vào, sản lượng xăng dầu mua bán, dòng tiền thanh toán và chứng từ xuất kho, Thanh tra Chính phủ nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; đồng thời có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Kiến nghị cơ quan Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 14/10/2026, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 730/TTCP-C. XI kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an chỉ đạo tiếp nhận, khởi tố theo quy định của pháp luật đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự được phát hiện qua thanh tra.

Vụ việc tại Công ty Thanh Bình là một trong những nội dung được nêu tại mục 8 Phần II của Kết luận thanh tra số 769/KL-TTCP. Hồ sơ, tài liệu sử dụng làm căn cứ đánh giá, kết luận đối với vụ việc được thống kê tại Phụ lục 10.1 kèm theo kết luận thanh tra.

Từ vụ việc này có thể thấy, những bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là việc mua bán hóa đơn, chứng từ và kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến tính minh bạch và lành mạnh của thị trường.

Việc tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất các giao dịch, dòng tiền, nguồn gốc xăng dầu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan là cần thiết để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu được chứng minh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.