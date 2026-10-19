Phát hiện dấu chân nghi của khủng long ăn thịt tại Thái Lan

Cơ quan này cho biết đã nắm được thông tin sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh các vết lõm kỳ lạ lên nhóm Facebook nổi tiếng "Đây là con gì?". Sau khi liên hệ với người phát hiện, các chuyên gia thuộc Bộ phận Bảo tồn hóa thạch và Văn phòng Tài nguyên Khoáng sản Vùng 2 đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường để khảo sát thực địa.

Cuộc điều tra nhằm xác định xem đây có phải là dấu chân hóa thạch thực sự hay không, đồng thời phân tích hình dáng, kích thước và đặc điểm các ngón chân để nhận diện chính xác loài sinh vật tiền sử đã để lại các dấu vết này.

Khác với hóa thạch xương chỉ cung cấp thông tin về cấu trúc cơ thể, hóa thạch dấu chân giúp các nhà khoa học nghiên cứu hành vi, tốc độ, chiều dài sải bước và thói quen di chuyển theo đàn của động vật thời tiền sử. Các vết chân hóa thạch được hình thành khi sinh vật bước đi trên vùng đất mềm hoặc trầm tích và theo thời gian, các lớp trầm tích mới bồi đắp, nén chặt và hóa đá, giúp lưu giữ nguyên vẹn dấu vết qua hàng triệu năm.

Hiện Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan đang tiếp tục phân tích chuyên sâu trước khi đưa ra kết luận chính thức về độ tin cậy và nguồn gốc của phát hiện này.