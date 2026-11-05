Phát hiện, dập tắt kịp thời đám cháy trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45

Thông qua hệ thống camera giám sát, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực hành lang bên trái tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, đoạn Km289. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo thông tin từ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ I, vào lúc 17 giờ 42 phút ngày 5/11, thông qua hệ thống camera giám sát, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực hành lang bên trái tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, đoạn Km289.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 đã khẩn trương liên hệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, đơn vị quản lý, khai thác tuyến, để huy động lực lượng và phương tiện, tổ chức chữa cháy.

Đơn vị quản lý, khai thác tuyến kịp thời xử lý, dập tắt ngăn chặn kịp thời 1 vụ cháy rừng nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Với sự phối hợp kịp thời giữa các đơn vị, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng xe tưới nước triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và hoạt động khai thác tuyến đường.

Nhờ phát hiện sớm và tổ chức xử lý khẩn trương, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn vào lúc 18 giờ 30 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động lưu thông của các phương tiện trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống camera giám sát trong công tác quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.