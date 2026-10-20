Phát hiện đạn cối, lựu đạn tồn sót trong khuôn viên trường học

Ngày 20/10, PeaceTrees VietNam (tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh) cho biết, vừa kiểm tra, phát hiện đạn cối, lựu đạn sót lại sau chiến tranh trong khuôn viên một trường học.

Lực lượng chức năng dò tìm vũ khí, vật liệu nổ tại Trường Mầm non Gia Ninh. Ảnh: PeaceTrees VietNam.

Theo đó, trong quá trình chuẩn bị mặt bằng để xây dựng bếp, nhà ăn tại Trường Mầm non Gia Ninh (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đơn vị thi công phát hiện dấu hiệu về vũ khí tồn sót. Nhận tin báo, đội rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam có mặt, thực hiện rà soát toàn bộ diện tích đất của công trình nhằm đảm bảo an toàn xây dựng.

Quá trình dò tìm, đội phát hiện 2 quả đạn cối 60mm và 1 quả lựu đạn súng trường. Xác định đủ điều kiện an toàn, đội đã vận chuyển những vật liệu nổ này về nơi tập kết để chờ hủy nổ tập trung. Sau khi di chuyển vật liệu nổ, khu đất này an toàn cho quá trình xây dựng công trình phục vụ học sinh.

Khu vực phát hiện đạn cối, lựu đạn. Ảnh: PeaceTrees VietNam.

Theo PeaceTrees VietNam, vật nổ sau chiến tranh có thể vẫn nằm trong lòng đất. Khi phát hiện vật nghi là bom mìn, vật liệu nổ, không nên đụng chạm hay dịch chuyển mà hãy báo ngay cho cơ quan chức năng.

Được biết, hoạt động rà tìm, xử lý bom mìn của PeaceTrees VietNam tại khu vực Bắc Quảng Trị thuộc khuôn khổ Dự án Hợp tác Khảo sát và Rà phá Bom chùm và các loại vật nổ khác do PeaceTrees VietNam (PTVN), Tổ chức Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và Tổ chức Nhóm Cố vấn Bom mìn (MAG) phối hợp thực hiện.