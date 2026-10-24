Brian Louis Sguros, 35 tuổi, thuộc Sở Cảnh sát Lauderhill, bang Florida, Mỹ, bị bắt ngày 20/10 với 5 cáo buộc trọng tội. Các cáo buộc liên quan sai phạm khi thi hành công vụ, sử dụng trái phép thông tin nhận dạng của người đã chết và vi phạm về dữ liệu máy tính.

Sau khi bị bắt, Brian bị đình chỉ công tác không hưởng lương.

Vụ việc bắt đầu ngày 11/7/2022, khi Brian cùng một cảnh sát khác đến nhà Dennis West, 71 tuổi, để kiểm tra do ông không xuất hiện trong khoảng hai tuần. Tại đây, họ phát hiện chủ nhà đã tử vong. Kết quả khám nghiệm xác định ông chết do nguyên nhân tự nhiên.

Theo hồ sơ điều tra, vài tuần sau, Brian bắt đầu tìm cách kiểm soát căn nhà. Anh ta bị cáo buộc tự nhận là bạn của ông Dennis với Văn phòng Giám định y khoa hạt Broward, đồng thời nói người đã chết không còn thân nhân.

Phát hiện cụ ông tử vong, nam cảnh sát bị cáo buộc dùng danh tính nạn nhân để chiếm đoạn căn nhà. Ảnh: NBC Miami

Tuy nhiên, điều tra viên xác định ông Dennis vẫn có người thân và những người thừa kế hợp pháp. Không có bằng chứng cho thấy Brian từng quen biết ông trước ngày phát hiện thi thể.

Brian bị cáo buộc dùng cơ sở dữ liệu của lực lượng thực thi pháp luật để tra cứu địa chỉ, ngày sinh và số An sinh xã hội của ông Dennis.

Viên cảnh sát sau đó được cho là đã thanh toán thuế bất động sản cùng các hóa đơn tiện ích dưới tên người đã chết, tạo cảm giác ông Dennis vẫn còn sống. Brian còn bị nghi giả mạo chữ ký trên hồ sơ xin phép xây dựng để sửa chữa căn nhà.

Trong tài liệu pháp lý, Brian thừa nhận tiếp quản bất động sản khoảng tháng 8/2022. Anh ta khai căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, chứa nhiều rác, mái sập một phần và kết cấu không an toàn.

Brian cho biết đã chi ít nhất 214.000 USD trong khoảng hai năm rưỡi để cải tạo căn nhà, ngăn người lạ xâm nhập và tránh tình trạng chiếm giữ trái phép. Cơ quan điều tra lại cho rằng việc kiểm soát bất động sản và dùng danh tính người chết làm thủ tục sửa chữa là một phần của kế hoạch chiếm nhà.

Sự việc bị phát hiện sau khi một công ty bất động sản mua căn nhà từ những người thừa kế hợp pháp vào năm 2025. Khi đại diện công ty đến tiếp quản, họ phát hiện Brian đang chiếm giữ tài sản. Anh ta giao lại chìa khóa nhưng yêu cầu được hoàn trả tiền cải tạo.

Tháng 2/2026, Brian khởi kiện dân sự, đòi hơn 200.000 USD đã chi cho căn nhà. Tranh chấp dẫn đến khiếu nại gửi Sở Cảnh sát Lauderhill vào tháng 5 và cuộc điều tra của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Broward.

Ngày 21/10, Brian ra tòa và được ấn định mức bảo lãnh 25.000 USD. Thẩm phán cấm anh ta quay lại căn nhà hoặc liên lạc với gia đình liên quan. Brian được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh.