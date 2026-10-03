Phát hiện cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng trong đêm với biểu hiện bất thường

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 21h ngày 2/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường Gia Viên phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện bất thường nên đã chủ động tiếp cận, hỏi thăm và nắm tình hình.

Qua trao đổi, lực lượng Công an xác định cụ ông có biểu hiện bị lẫn, đi lạc, không biết đường về nhà, đồng thời không nhớ được địa chỉ cũng như thông tin nhân thân của mình.

Đáng chú ý, khi kiểm tra đồ dùng cụ ông mang theo, lực lượng chức năng phát hiện một lượng tài sản lớn, gồm 7 thỏi kim loại màu vàng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Trước tình trạng của cụ ông, Công an phường Gia Viên đã đưa cụ về trụ sở để bảo đảm an toàn, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân, địa chỉ cư trú và tìm cách liên hệ với gia đình.

Cụ ông đi lạc được lực lượng Công an hỗ trợ đưa về gia đình.

Sau quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định cụ ông là ông H., sinh năm 1934, trú tại phố An Đà, Hải Phòng. Theo bà N.T.T., sinh năm 1950, do tuổi đã cao và bị lẫn nên ông H. đi lạc, khi rời nhà có mang theo 7 cây vàng là tài sản của gia đình cùng 2 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, người thân đã đến trụ sở Công an phường Gia Viên đón cụ ông về. Toàn bộ tài sản cụ mang theo cũng được lực lượng Công an bàn giao lại đầy đủ cho gia đình.

Sau sự việc, đại diện gia đình cụ ông đã viết thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Công an phường Gia Viên.

Trong thư, gia đình bày tỏ sự biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ cụ ông, qua đó hạn chế những rủi ro có thể xảy ra khi cụ tuổi cao, trí nhớ kém và mang theo lượng tài sản lớn.

Theo Công an TP Hải Phòng, sự việc là một trong những hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, nhân văn trong cộng đồng.