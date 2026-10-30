Người đàn ông giấu tên tìm thấy khối kim loại quý tại trạm Mount Stuart, gần thị trấn Tibooburra, phía tây bắc bang New South Wales, Úc.

Trước khi có được phát hiện đáng giá, ông trải qua nhiều ngày đào bới giữa địa hình hẻo lánh và hiểm trở. Giống phần lớn những người sử dụng máy dò kim loại, ông thường tìm thấy đồ bỏ đi nhiều hơn vàng.

“Bạn sẽ đào được rất nhiều rác, từ đạn chì, đinh cũ cho đến móng ngựa và đủ thứ khác”, người đàn ông chia sẻ.

Trong lần tìm kiếm này, chiếc máy dò bất ngờ phát ra tín hiệu lớn hơn bình thường khi ông đào sâu xuống đất. Sau 1-2 lần cào lớp đất trong hố, người đàn ông nhìn thấy chấm màu vàng sáng ở chính giữa.

Phát hiện "củ khoai tây" nặng 1,2kg, chứa 940 gram vàng nguyên chất có giá trị lên tới 4,2 tỷ đồng. Ảnh: ABC

Đoạn video được đăng trên Facebook ghi lại khoảnh khắc ông nhấc khối kim loại lấp lánh khỏi mặt đất và liên tục reo lên vì phấn khích. “Nhìn kìa! Tôi không thể tin được, nhìn này!”, người đàn ông nói khi cầm mẫu vật vừa tìm thấy.

Cục vàng sau đó được đặt biệt danh Tibooburra Spud, có nghĩa là “Khoai tây Tibooburra”, do sở hữu kích thước và hình dáng tương tự củ khoai tây.

Khối vật chất nặng khoảng 1,2 kg, trong đó có lẫn thạch anh. Kết quả kiểm tra xác định mẫu vật chứa khoảng 940 gram vàng nguyên chất.

Giá trị thị trường của cục vàng được ước tính từ 150.000-160.000 USD, tương đương khoảng 3,9-4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá bán cuối cùng có thể cao hơn nếu những người sưu tập sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu mẫu vật tự nhiên có hình dáng đặc biệt.

Người phát hiện cục vàng được cho là đang lên kế hoạch bán lại khối kim loại quý cho nhà sưu tập.

Greg Spangler, người kinh doanh thiết bị dò vàng tại thành phố Broken Hill, cho biết việc tìm thấy cục vàng nặng hơn 1 kg vẫn thuộc nhóm cực kỳ hiếm gặp.

Theo ông, ngày càng có nhiều người quan tâm đến hoạt động dò vàng như hình thức giải trí. Người tham gia sử dụng những công cụ như máy dò kim loại để tìm kiếm các mỏ vàng tự nhiên.

Phần lớn chuyến đi chỉ mang về phế liệu, đạn chì, đinh cũ hoặc những vật dụng bị bỏ lại dưới đất. Dù vậy, cơ hội phát hiện các mẫu vàng hiếm như Tibooburra Spud tiếp tục thôi thúc những người đam mê tìm đến các vùng đất giàu vàng của Úc.