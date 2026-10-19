Phát hiện công ty kinh doanh trang sức nghi giả mạo nhãn hiệu

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh trang sức tại phường Phú Thạnh. Tại đây, Đoàn phát hiện và tạm giữ trang sức bằng kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ tại Việt Nam và sản phẩm trang sức bằng kim loại màu vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ tang vật vi phạm hành chính số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ.

Cơ quan chức năng kiểm tra một công ty kinh doanh trang sức tại phường Phú Thạnh.

Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Sơn Nhì kiểm tra một công ty trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì. Tại đây đang trưng bày, kinh doanh các mặt hàng đồng hồ, trang sức. Đoàn kiểm tra phát hiện 137 đơn vị sản phẩm gồm đồng hồ, trang sức các loại mang các nhãn hiệu như Hermes, Richard Mille, Rolex, Cartier, Vca, Louis Vuitton, Omega, Hublot.

Hàng hoá thu giữ tại một công ty trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

Toàn bộ số hàng hóa nêu trên chưa qua sử dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định và không có hóa đơn, chứng từ. Các nhãn hiệu, biểu tượng nhãn hiệu được gắn hoặc in trực tiếp trên sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Còn Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Công an phường An Phú Đông kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường An Phú Đông. Tại đây, phát hiện doanh nghiệp trên chứa trữ để kinh doanh tổng cộng 822 thùng (16.440 sản phẩm) bình ắc quy natri-ion, trên bao bì, nhãn hàng hoá sản phẩm có chứa dấu hiệu mang yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết gần 4,3 tỷ đồng.

Quản lý thị trường phối hợp với Công an địa phương kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 13 cũng phối hợp với Công an địa phương kiểm tra 16 vụ các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã Hóc Môn và Đông Thạnh đang chào bán hàng hoá trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, đã tạm giữ, xử lý hơn 25 000 đơn vị sản phẩm gồm: thực phẩm, quần áo, vải, sản phẩm xử lý môi trường… không có nhãn mác; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 700 triệu đồng.