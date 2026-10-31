Phát hiện công trình nghi lễ 9.000 năm tuổi ở Jordan

Những phát hiện trên nằm trong khuôn khổ Dự án Khảo cổ vùng sa mạc Đông Nam Jordan (SEBAP), được triển khai từ năm 2011 với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu Pháp về Cận Đông (Ifpo), Đại học Al Hussein Bin Talal và Cục Cổ vật Jordan. Dự án tập trung khảo sát các địa điểm tiền sử gần khu vực Jafr nhằm lập hồ sơ, nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu khảo cổ.

Một trong những phát hiện nổi bật là hệ thống bẫy săn cổ đại bằng đá, được gọi là "diều sa mạc" (desert kites), tại các địa điểm Jibal Al Khashabiyeh và Al Ghadiwiyat. Những công trình quy mô lớn này được thiết kế để dồn và bẫy động vật hoang dã, đặc biệt là linh dương. Kết quả xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho thấy các hệ thống bẫy cùng khu cư trú liên quan đã được sử dụng vào khoảng năm 7.000 trước Công nguyên.

Đáng chú ý, các nhà khảo cổ còn phát hiện một công trình nghi lễ được bảo tồn tương đối nguyên vẹn gần các bẫy săn, có niên đại khoảng 9.000 năm. Tại đây, nhóm nghiên cứu tìm thấy những phiến đá dựng đứng, bàn thờ, hóa thạch sinh vật biển và dấu tích kiến trúc cộng đồng, phản ánh hoạt động tín ngưỡng của các nhóm cư dân săn bắt thời tiền sử.

Phát biểu tại hội nghị khảo cổ tổ chức ngày 28/10, Tổng Giám đốc Cục Cổ vật Jordan Fawzi Abudanah cho biết các phát hiện giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và cộng đồng săn bắt cổ đại, đồng thời cung cấp thông tin về công cụ và phương thức sinh hoạt của họ. Các chuyên gia cũng phát hiện những công trình cư trú hình tròn và hệ thống cột chống đỡ kiến trúc, cho thấy cư dân thời tiền sử đã có kỹ thuật xây dựng và tổ chức không gian sinh hoạt tương đối phát triển.

Theo Cục Cổ vật Jordan, bất chấp tình hình bất ổn trong khu vực, hiện vẫn có 76 đoàn khảo cổ nước ngoài hoạt động tại nước này. Những khám phá mới tiếp tục khẳng định giá trị khảo cổ của vùng sa mạc Jordan trong việc nghiên cứu sự phát triển của các cộng đồng người cổ đại tại Trung Đông.