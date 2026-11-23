Theo thông tin từ Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, tối 20/11, ông Trần Văn Ngân, trú tại Tổ dân phố 9, phường Mũi Né đã tự nguyện giao nộp một cá thể động vật hoang dã nghi là tê tê cho Công an phường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, ông Ngân phát hiện một con vật lạ chạy vào nhà. Sau khi bắt được, nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã, ông đã mang đến trụ sở Công an phường Mũi Né để trình báo và giao nộp vào lúc 21h50.

Qua nhận dạng ban đầu, lực lượng chức năng xác định cá thể động vật này nghi là tê tê.

Ông Trần Văn Ngân giao nộp con tê tê. Ảnh: CA.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Mũi Né đã lập biên bản và bố trí nơi lưu giữ tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho cá thể động vật.

UBND phường Mũi Né cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công an phường cùng lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn hoàn tất các thủ tục chuyển giao cá thể động vật cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Việc ông Ngân chủ động trình báo, giao nộp cá thể động vật hoang dã đã góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, bảo vệ động vật.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc, bị thương hoặc cần cứu hộ nên thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.