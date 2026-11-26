Trăn khổng lồ dài 3,6m ẩn nấp trên trần nhà

Ngày 19/11, ông Woraphot Yingcharoen (63 tuổi), sống tại tỉnh Suphanburi, Thái Lan, phát hiện một con trăn khổng lồ ẩn nấp trên xà nhà, gần khu vực nuôi thú cưng nên đã gọi lực lượng bắt rắn đến hỗ trợ.

Tại hiện trường, các nhân viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế con vật đang cuộn mình trên xà nhà. Sau một hồi vật lộn, họ đưa được con trăn xuống sàn và xác định nó dài 3,6m, nặng gần 18kg.

Con trăn sau đó được cho vào bao tải và đưa đến thả tại môi trường sống tự nhiên, cách xa khu dân cư.

Người đàn ông lo trăn săn đuổi đàn mèo trong nhà

Ông Woraphot, người điều hành một tiệm rửa xe cùng vợ, cho biết gia đình từng nuôi nhiều con mèo nhưng chúng lần lượt biến mất, chỉ còn lại một con.

Lo ngại có động vật săn đuổi thú cưng, ông đã nhốt con mèo cuối cùng vào lồng để bảo đảm an toàn.

Con trăn ẩn nấp trên xà nhà. Ảnh: Tnews

Kể lại sự việc, ông cho biết sáng hôm đó, khi đi vào nhà vệ sinh, ông bất ngờ nhận thấy có vật gì chuyển động trên trần nhà. Nhìn lên, ông phát hiện con trăn khổng lồ đang ẩn nấp phía trên.

"Trước đây, nhà chúng tôi cũng từng có rắn bò vào nhưng chưa bao giờ thấy con nào to như thế này. Nó to bằng cả bắp chân người. Tôi tin rằng nó đến đây để săn mèo. Nếu không nhốt con mèo cuối cùng vào lồng, tôi e rằng nó đã bị con trăn nuốt chửng", ông Woraphot kể.

Theo thông tin về loài vật, trăn lưới phân bố rộng khắp Đông Nam Á, thường sinh sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và cả những khu vực đô thị. Sự xuất hiện của chúng gần nơi con người sinh sống đôi khi dẫn đến xung đột.

Trăn lưới là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, có khả năng săn bắt nhiều loại động vật như mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác. Trong một số trường hợp, loài trăn này cũng có thể tấn công và ăn thịt người.