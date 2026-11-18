Một chiến dịch truy lùng quy mô lớn kéo dài suốt 48 giờ đã diễn ra tại thị trấn Castelfidardo (gần thành phố Ancona, Ý) sau khi xuất hiện hình ảnh một con trăn thò đầu lên từ bồn cầu tại nhà dân. Tuy nhiên, sự thật được phát hiện trên chiếc điện thoại của cậu bé đã khiến lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ.

Bức ảnh chụp cảnh một con trăn trườn ra khỏi bồn cầu đã châm ngòi cho một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. (Ảnh: The Sun)

Theo The Sun và trang creatorzine.com, sự việc hy hữu này xảy ra tại thị trấn Castelfidardo, gần thành phố Ancona, nước Ý. Mọi chuyện bắt đầu từ bức ảnh chụp cảnh một sinh vật trông giống như con trăn hoàng gia (Royal Python) đang thò đầu ra khỏi bồn cầu trong nhà vệ sinh của một hộ dân.

Hoảng hốt trước hình ảnh con trăn xuất hiện ngay trong nhà, gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng cứu hỏa cùng cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa và lùng sục khắp phòng tắm cũng như toàn bộ ngôi nhà để tìm kiếm.

Dù đã kiểm tra kỹ lưỡng, đội cứu hộ vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con trăn. Theo creatorzine.com, ban đầu lực lượng chức năng lo ngại con vật đã trườn thoát qua cửa sổ đang mở hoặc chui lọt qua các khe hở trong nhà để ra khu dân cư.

Sự việc nghiêm trọng đến mức sang ngày thứ hai, các sĩ quan chuyên trách thuộc lực lượng quân đội Ý cũng được điều động tham gia chiến dịch truy tìm kéo dài suốt 48 giờ.

Sau hai ngày tìm kiếm trong vô vọng, cơ quan chức năng quyết định rà soát lại manh mối đầu tiên chính là bức ảnh gốc chụp con trăn trên điện thoại của bé trai 9 tuổi. Qua phân tích kỹ thuật, các sĩ quan mới ngã ngửa phát hiện bức ảnh này hoàn toàn không có thật mà được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, khi đang chơi đùa cùng một người bạn tại nhà riêng, cậu bé vào phòng tắm chụp ảnh chiếc bồn cầu rồi dùng một ứng dụng AI sẵn có trên điện thoại để ghép hình ảnh con trăn vào bên trong. Với tâm lý tinh nghịch ở lứa tuổi ấy, cậu mang bức ảnh ra khoe với người lớn và nói dối rằng có trăn vừa chui lên từ bồn cầu.

Nhận thấy sự việc đã đi quá xa so với dự tính ban đầu, cậu bé bật khóc thừa nhận trò đùa của mình và gửi lời xin lỗi tới các sĩ quan. Do luật pháp nước Ý quy định trẻ em dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự, cậu bé không phải đối mặt với án phạt pháp lý nào.

Thị trấn Castelfidardo, gần thành phố Ancona - Nơi bắt nguồn sự việc. (Ảnh:The Sun)

Bình luận về vụ việc, ông Paolo Clini, Giám đốc Khoa Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Bách khoa Marche, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: "Đây là một câu chuyện khó tin, theo tôi, nó đặt chúng ta đối mặt với một mối nguy hiểm khổng lồ về những gì trí tuệ nhân tạo có thể làm được và những hồi chuông báo động mà nó có thể gây ra". Ông cũng đặt câu hỏi tại sao một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại có thể tiếp cận công nghệ này, bởi nguy cơ các hình ảnh giả mạo dễ dàng lan truyền và gây ra sự hoảng loạn không đáng có.

Đồng thời, sự cố này cũng gợi nhắc đến trào lưu dùng AI ghép ảnh "người vô gia cư đột nhập" từng gây náo loạn và khiến cảnh sát nhiều nước nhận hàng loạt cuộc gọi báo động giả một năm trước đó.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm với cậu bé 9 tuổi, cho rằng ở độ tuổi này trẻ em thường hành động bộc phát, chưa đủ nhận thức để lường trước hậu quả nghiêm trọng từ một trò đùa công nghệ. Việc cậu bé dũng cảm nhận lỗi khi thấy sự việc trở nên căng thẳng cũng cho thấy đây chỉ là một phút đùa vô ý.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định sự việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý thiết bị thông minh. Nhiều người cho rằng việc để một đứa trẻ 9 tuổi tự do tiếp cận các ứng dụng AI tạo ảnh giả mạo không chỉ gây lãng phí nguồn lực cứu hộ suốt 48 giờ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hoảng loạn tâm lý cho chính người thân và cộng đồng xung quanh.

Từ sự cố dở khóc dở cười tại nước Ý, có thể thấy sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo ngày càng dễ sử dụng, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể vô tình tạo ra những tình huống báo động giả quy mô lớn chỉ bằng vài thao tác chạm trên màn hình.

Trong bối cảnh trẻ em tiếp xúc với thiết bị thông minh từ rất sớm, việc trang bị kỹ năng số và giới hạn quyền truy cập ứng dụng là điều vô cùng cần thiết. Công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị tích cực khi đi kèm với sự đồng hành, định hướng kịp thời từ gia đình, tránh để những phút tò mò vô tư vô tình gây ra những hệ lụy đáng tiếc cho cộng đồng.