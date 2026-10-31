Phát hiện 'con nghiện' chất ma túy mới

Đối tượng bị phát hiện dương tính với cần sa.

Qua kiểm tra 49 trường hợp, lực lượng Công an phát hiện P.N.H. (1987) dương tính với chất ma túy Etomidate và B.C.C. (2004) dương tính với cần sa. Được biết, Etomidate vốn là hoạt chất gây mê sử dụng trong y tế nhưng bị các đối tượng pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Việc sử dụng chất này có thể gây rối loạn ý thức, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Etomidate đã được bổ sung vào danh mục chất ma túy theo Nghị định số 28/2026/NĐ-CP của Chính phủ.