Phát hiện con cá voi mắc kẹt giữa vùng nước cạn, bé gái 10 tuổi có hành động gây xôn xao

Một bé gái 10 tuổi tại Australia đã khiến nhiều người xúc động khi không ngần ngại tiến lại gần một con cá voi lưng gù bị mắc kẹt trong vùng nước nông, liên tục vẩy nước lên cơ thể con vật để giúp nó không bị khô trong lúc chờ thủy triều dâng.

Khoảnh khắc đặc biệt xảy ra tại khu vực gần cửa vào K'gari, bang Queensland, Australia. Scarlet, 10 tuổi, khi đó đang cùng mẹ là Chantelle Smith đi mô tô nước thì bất ngờ phát hiện một con cá voi lưng gù nằm bất lực giữa vùng nước nông, trong vắt.

Con cá voi khổng lồ dường như không thể tự thoát ra ngoài. Trong đoạn video được mẹ Scarlet ghi lại, cô bé tiến lại gần con vật và liên tục vẩy nước lên cơ thể nó. Dù kích thước của cá voi vượt xa mình, Scarlet vẫn bình tĩnh ở bên cạnh, cố gắng giúp sinh vật biển duy trì độ ẩm cho đến khi có sự hỗ trợ.

Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi đứng giữa làn nước, liên tục tưới nước lên con cá voi đang mắc cạn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Con vật nhiều lần há rồi ngậm chiếc miệng khổng lồ, để lộ phần tấm sừng hàm bên trong.

Chantelle Smith kể rằng khi hai mẹ con phát hiện con cá voi, họ lập tức neo mô tô nước cạnh đó để kiểm tra tình hình. Theo lời người mẹ, con cá voi dường như phát ra âm thanh như đang "nói chuyện" với họ. "Thành thật mà nói, lúc đó tôi rất lo lắng. Chúng tôi không biết liệu nó có thể thoát ra hay không", Smith chia sẻ.

Hai mẹ con hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho con cá voi không bị khô dưới ánh nắng. Vì vậy, họ liên tục lấy nước vẩy lên cơ thể con vật trong khi chờ lực lượng chức năng tới.

Tuy nhiên, họ không thể ở lại quá lâu và buộc phải rời đi khi các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã được thông báo. Một cặp đôi khác sau đó đã ở lại trông chừng con cá voi cho đến khi thủy triều bắt đầu dâng.

Theo cơ quan chức năng địa phương, cuộc gọi báo về một con cá voi mắc cạn được tiếp nhận ngay sau 9 giờ sáng Chủ nhật. Các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã nhanh chóng tới khu vực Wathumba Creek để kiểm tra tình hình.

May mắn, trước hoặc ngay sau khi lực lượng chức năng tiếp cận, con cá voi đã có một màn "giải cứu" ngoạn mục. Khi mực nước tăng lên, nó tự tìm cách thoát khỏi vùng nước nông và bơi trở lại biển.

Thông tin này khiến mẹ con Scarlet thở phào nhẹ nhõm.

Smith cho biết cô đã dành khoảng hai thập kỷ tới khu vực này bằng mô tô nước để quan sát cá voi. Vì vậy, việc chứng kiến một con cá voi mắc cạn ngay trước mắt là trải nghiệm đặc biệt nhưng cũng khiến cô vô cùng lo lắng. "Đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi biết con cá voi đã sống sót. Nhưng thực sự, chuyện này đã khiến phần còn lại của ngày hôm đó trở nên buồn bã vì tôi không biết liệu nó có thể thoát ra được hay không", cô nói.

Người mẹ cũng cho biết việc chứng kiến một con vật khổng lồ bất lực giữa vùng nước nông khiến cô càng ý thức hơn về nguy cơ cá voi mắc cạn. Theo Smith, rất nhiều cá voi có thể không may mắn như con vật mà hai mẹ con cô gặp được. "Tôi rất vui khi biết nó đã sống sót. Cho đến khi nhận được tin con cá voi đã thoát được, mọi chuyện thực sự rất buồn vì bạn biết có rất nhiều cá voi chết sau khi mắc cạn", Smith chia sẻ.

K'gari, trước đây được biết đến với tên gọi đảo Fraser, là một địa điểm nổi tiếng ở Queensland. Khu vực cửa sông thủy triều Wathumba Creek nằm ở phía tây hòn đảo, cách Hervey Bay khoảng 46 km và thường xuyên thu hút du khách.

Khi thủy triều lên, hệ thống kênh rạch tại đây có thể biến thành một vùng nước mặn rộng lớn, là môi trường sinh sống của nhiều loài sinh vật biển. Đây cũng là khu vực thường được du khách tìm đến để quan sát các loài động vật biển, trong đó có cá voi.

Với Scarlet, chuyến đi cùng mẹ có lẽ đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Hành động đơn giản của cô bé khi liên tục vẩy nước lên một con cá voi đang mắc kẹt không trực tiếp quyết định số phận của con vật, nhưng đã góp phần giúp nó vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm trước khi thủy triều trở lại.

Cuối cùng, con cá voi đã tự mình tìm được đường trở về biển. Còn khoảnh khắc cô bé 10 tuổi kiên trì đứng bên cạnh, cố gắng giúp một sinh vật lớn hơn mình rất nhiều, đã để lại hình ảnh đẹp về sự quan tâm và lòng trắc ẩn đối với động vật hoang dã.