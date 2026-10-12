Phát hiện cổ vật thời Trần tại phường Hoa Lư

Hiện trạng các cổ vật tại khu vực phát hiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo từ UBND phường Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Phòng Di sản văn hóa cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường, làm biên bản bàn giao, tiếp nhận số hiện vật theo quy định (gồm: 6 lon sành và một số mảnh sành vỡ).

Nơi phát hiện hiện vật tại khu vực tái định cư Cửa Bạc 2, tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư.

Sáng 12/10, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tiếp tục khảo sát tại khu vực trên; kịp thời có báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu sơ bộ về hiện vật xuất lộ tại khu vực tái định cư Cửa Bạc 2, tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư.

Lãnh đạo và cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao có mặt chỉ đạo tại hiện trường.

Theo lời kể của nhân dân địa phương, xưa kia đây là khu đất ruộng màu Đồng Hà. Xung quanh khu vực trước đây là gò đất cát được nhân dân sử dụng để trồng màu (ngô, lạc, đậu…) và có một số ngôi mộ (của dòng họ Trần, họ Nguyễn…).

Vị trí người dân phát hiện hiện vật.

Năm 2010, chính quyền địa phương thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư. Năm 2016, đất ở gò được múc xuống độ sâu khoảng 1m để lấy mặt bằng. Vì vậy, khu vực này trở thành ruộng trũng. Bên cạnh đó, một số ngôi mộ đã được người dân di dời đi nơi khác trong những năm gần đây.

Các hiện vật được người dân bàn giao cho Bảo tàng tỉnh.

Theo đánh giá sơ bộ, các lon sành là những đồ gia dụng được sử dụng trong đời sống sinh hoạt của người dân. Hiện vật có niên đại thời Trần (thế kỷ XIII - XIV). Các hiện vật được sắp xếp có chủ đích theo một cách thức nhất định, có thể là những hiện vật được người dân chôn giấu, cất giữ. Bên dưới các hiện vật là lớp sinh thổ, không phát hiện các di tích, dấu tích kiến trúc; xung quanh khu vực chưa phát hiện thêm các hiện vật, chưa đủ điều kiện đề xuất tiến hành khai quật khẩn cấp.

Vị trí phát hiện các hiện vật.