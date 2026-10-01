Phát hiện cơ sở thu mua phế liệu có dấu hiệu kinh doanh dầu không phép

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động bơm hút dầu trái phép tại cơ sở kinh doanh phế liệu.

Ngày 1/10, trong quá trình kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại hộ kinh doanh thu mua phế liệu Thắng Hiền, ở tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện cơ sở có dấu hiệu hoạt động kinh doanh xăng dầu nhưng chưa xuất trình được giấy tờ theo quy định.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 20 phút, lực lượng chức năng phát hiện anh H.Đ.C. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô biển kiểm soát 37S-27xx, đang hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa của cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, xe đã hút khoảng 1.830 lít chất lỏng.

Phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an phường Trúc Lâm làm việc với cơ sở.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông L.X.T. (sinh năm 1993), chủ hộ kinh doanh, khai nhận trong bể chứa tại khu đất thuê để kinh doanh phế liệu có khoảng 3.000 lít dầu. Số dầu này được mua lại từ một số lái xe chạy trên Quốc lộ 1A với giá 23.000 đồng/lít, sau đó bán cho ông H.Đ.C. với giá 25.000 đồng/lít để mang về Nghệ An bán lại cho các tàu đánh bắt.

Trong lúc đang thực hiện việc bán, sang chuyển dầu thì bị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, phát hiện.

Công cụ hút dầu từ bể chứa tại kho phế liệu.

Vụ việc đã được lập hồ sơ, bàn giao cho cơ quan Quản lý thị trường theo thẩm quyền để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số chất lỏng, hoạt động mua bán và các điều kiện kinh doanh có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.