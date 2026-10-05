Phát hiện cơ sở sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy nghi giả mạo nhãn hiệu

Đội QLTT số 7, Chi cục QLTT Bắc Ninh phối hợp kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Gucci, Chanel, Hermès... đang được bảo hộ tại Việt Nam

Lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Giấy V.T (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) đang hoạt động sản xuất, kinh doanh giấy vệ sinh, khăn giấy mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu VietnamAirlines, ORGANIIC.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài thành phẩm có dấu hiệu vi phạm với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, lực lượng chức năng còn phát hiện bao bì đã in sẵn nhãn hiệu, hộp carton cùng nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đóng gói.

Đáng chú ý, việc phát hiện đồng thời thành phẩm, bao bì và các phương tiện phục vụ sản xuất cho thấy vụ việc không đơn thuần là kinh doanh hàng hóa vi phạm mà có dấu hiệu của một quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm mang dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để đưa ra thị trường. Trên cơ sở tính chất, mức độ vụ việc, hồ sơ và tang vật đã được chuyển cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh, đây là một trong 15 vụ việc liên quan đến hành vi buôn bán, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được lực lượng QLTT kiểm tra trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2026 đến cuối tháng 9/2026.

Trong đó, 14 vụ bị xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt 93,75 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 57,23 triệu đồng; một vụ có dấu hiệu hình sự được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lũy kế từ đầu năm, lực lượng QLTT đã phát hiện 253 vụ, xử lý hành chính 248 vụ liên quan đến các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,098 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,928 tỷ đồng. Các vụ việc tập trung ở nhiều nhóm hàng như quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện thời trang... mang nhãn hiệu nổi tiếng.