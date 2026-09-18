Phát hiện cơ sở sản xuất bánh xu xê có dấu hiệu giả mạo thương hiệu

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 330 hộp bánh xu xê đã được đóng gói, trong đó có 200 hộp mang thông tin “HÀ NGA”, 90 hộp ghi “ĐẶC SẢN HÀ NỘI” và 40 hộp ghi “BÁNH CỐM XU XÊ PHU THÊ ĐẶC SẢN HÀ NỘI”.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đa Mai.

Trên bao bì các sản phẩm đều thể hiện thông tin về địa chỉ, số điện thoại và nguồn gốc sản xuất.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số bánh trên không được sản xuất tại địa chỉ của cơ sở đang kinh doanh. Chủ cơ sở trình bày bánh được đặt làm tại một cơ sở ở địa bàn khác nhưng không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu, giấy tờ hoặc hợp đồng gia công sản xuất hàng hóa để chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Đáng chú ý, khi kiểm tra mở rộng khu vực phía sau nhà, đoàn kiểm tra phát hiện một khu vực được sử dụng để sản xuất, chế biến bánh, bên trong có nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ sản xuất. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 180 chiếc bánh xu xê chưa đóng hộp cùng nhiều nguyên liệu được sử dụng để sản xuất bánh.

Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh thông tin được in trên bao bì sản phẩm.

Cụ thể, một số hộp bánh thể hiện địa chỉ số 12 Hàng Than, Hà Nội. Qua xác minh, cơ sở tại địa chỉ này không sản xuất, không kinh doanh, không cho phép và cũng không ủy quyền cho cơ sở bị kiểm tra sử dụng thương hiệu để sản xuất bánh.

Cơ sở tại số 12 Hàng Than cũng không có các sản phẩm bánh xu xê, bánh phu thê như thông tin được thể hiện trên số hàng hóa mà lực lượng chức năng thu giữ, kiểm tra.

Từ kết quả kiểm tra và xác minh ban đầu, Đội QLTT số 3 xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đội QLTT số 3 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện tạm giữ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.