Phát hiện cơ sở photocopy sao chép trái phép 48 đầu sách giáo khoa, giáo trình

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở photocopy, phát hiện nhiều đầu sách giáo khoa được sao chép trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một cơ sở photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu in, sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được phép, vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Cao Lãnh kiểm tra cơ sở và phát hiện ông Đ.C.T. (SN 1980, thường trú khu phố Tân Tịch, phường Cao Lãnh), chủ cơ sở, đang in ấn, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại cơ quan Công an, ông T. thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu nêu trên khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, sau đó bán cho khách hàng có nhu cầu để thu lợi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đề nghị các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về quyền tác giả; không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp. Các cơ sở cũng cần nâng cao trách nhiệm kiểm soát nội dung tài liệu khách hàng yêu cầu sao chép; không lưu trữ, phát tán hoặc tiếp tục sử dụng trái phép bản điện tử, bản scan và bản sao của tác phẩm được bảo hộ.

Đối với người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập, cần lựa chọn nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ nguồn không được phép. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu vi phạm, người dân cung cấp thông tin cho cơ quan Công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, xử lý.