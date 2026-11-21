Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng mới tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh tại nhà riêng của ông P.V.C (trú tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội). Ông P.V.C thừa nhận việc tổ chức khám chữa bệnh tại nhà.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, hoạt động khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền trái phép đang diễn ra. Cơ sở này có nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc gây tê và thuốc giảm đau chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Tại khu vực được sử dụng để cất giữ thuốc và thăm khám, điều kiện vệ sinh nhếch nhác. Nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang; thuốc được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác để xác định nguồn gốc.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, khoảng một nửa là thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các loại dung dịch tiêm truyền được ông C tự ý chỉ định cho người bệnh.

Tại cơ sở còn có khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải y tế.

Hoạt động tiêm truyền thuốc cho người bệnh tại cơ sở. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đại diện Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ sở của ông P.V.C đã tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân. Nhiều người bệnh không được thăm khám theo quy trình chuyên môn mà chỉ cần mô tả triệu chứng là được chỉ định tiêm thuốc. Đây là phương thức hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Bởi việc sử dụng kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các dung dịch tiêm truyền đòi hỏi phải có chỉ định chuyên môn phù hợp, đúng liều lượng, đúng đối tượng và được thực hiện bởi người có đủ điều kiện chuyên môn.

Trong khi đó, tiêm truyền thuốc, đặc biệt là kháng sinh và thuốc gây tê, có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm như sốc phản vệ, suy hô hấp, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đối với các thủ thuật có nguy cơ cao, cơ sở thực hiện phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu cần thiết. Việc tự ý tổ chức tiêm truyền tại một địa điểm không đủ điều kiện, với nhân lực hạn chế và thuốc chưa xác định được nguồn gốc, càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người bệnh.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tai biến trong quá trình tiêm truyền, việc sử dụng bơm kim tiêm và vật tư y tế đã qua sử dụng không được thu gom, xử lý đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở của ông P.V.C.

Lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.