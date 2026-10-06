Phát hiện cơ sở biến bánh, kẹo trôi nổi thành hàng nhập khẩu

Ngày 6/10, Công an TP. Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (34 tuổi, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo với số lượng lớn có dấu hiệu vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng Hà Nội đang kiểm tra hàng hoá vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/9, PC03 Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa. Số hàng gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, với tổng trọng lượng gần 20 tấn; cùng 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm.

Trong số hàng hoá bị tạm giữ có nhiều loại bánh, kẹo thành phẩm cùng nguyên liệu bán thành phẩm được sử dụng cho quá trình sản xuất.

Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan chức năng còn tạm giữ nhiều máy móc, phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất; bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử có liên quan.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định sau khi mua bánh, kẹo bán thành phẩm trôi nổi, Nguyễn Quang Đạt đã tổ chức hoàn thiện sản phẩm, đồng thời tự thiết kế và đặt in bao bì.

Một số loại kẹo giả mà lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, trên bao bì, đối tượng sử dụng các thông tin và mã vạch nhằm thể hiện sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài. Với cách thức này, số bánh, kẹo bán thành phẩm không rõ nguồn gốc được đưa vào bao bì mới trước khi đưa ra thị trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số nguyên liệu, bánh, kẹo bán thành phẩm, phương thức tiêu thụ cũng như vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Cơ quan Công an cho biết sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.