Phát hiện cơ sở bán thuốc, dược liệu ở Hải Phòng kinh doanh chưa có giấy phép

Thông tin từ UBND xã Yết Kiêu (TP Hải Phòng) cho biết, chính quyền sở tại vừa ban hành thông báo về việc yêu cầu dừng hoạt động mua bán thuốc, dược liệu khi không có giấy phép đối với 1 cơ sở trên địa bàn.

Theo đó, qua rà soát, kiểm tra thực tế hoạt động nghành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn xã Yết Kiêu năm 2026; lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do ông V.V.S (thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu) làm chủ kinh doanh bán lẻ thuốc thành phẩm, dược liệu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

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Trước sự việc trên, UBND xã Yếu Kiêu yêu cầu ông V.V.S dừng ngay toàn bộ hoạt động bán thuốc, dược liêu và các vật tư lĩnh vực y tế do chưa được cấp phép hoạt động. Cơ sở chỉ được hoạt động trở lại sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Ông V.V.S chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục, cấy giấy phép hoạt động và giấy phép hành nghề theo quy định, nếu có nhu cầu hoạt động. Phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, xác minh.

Trường hợp phát hiện cơ sở tiếp tục tổ chức hoạt động bán thuốc, dược liệu khi chưa đủ điều kiện hoặc không chấp hành yêu cầu thông báo này, UBND xã sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.