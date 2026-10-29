Phát hiện cơ chế tiềm ẩn khiến vi nhựa có thể gây tổn thương cho cơ thể

Theo nghiên cứu được công bố trên báo Tempo (Indonesia), khi các hạt vi nhựa tiếp xúc với nước, phản ứng hóa học có thể tạo ra các gốc phản ứng có độc tính cao. Những phân tử này có khả năng kích hoạt các phản ứng dây chuyền gây ra những tổn thương trong cơ thể. Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý bởi nước là thành phần chủ yếu của máu, đồng nghĩa với việc cơ chế này có thể liên quan đến quá trình các hạt vi nhựa tương tác với môi trường bên trong cơ thể.

Naixin Qian, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Columbia, cho biết nhóm nghiên cứu phát hiện các hạt vi nhựa có thể tự phát tạo ra những gốc phản ứng năng lượng cao khi tương tác với nước, chẳng hạn như trong nước đóng chai hoặc sau khi các hạt này đi vào máu. Theo bà Qian, đây là những phân tử có khả năng gây tổn thương mô ở động vật và con người.

Trong báo cáo, nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả trên thách thức quan niệm phổ biến lâu nay về tính trơ tương đối của nhựa, đồng thời chỉ ra một cơ chế có thể chưa được chú ý đầy đủ trong việc lý giải những tác động bất lợi của vi nhựa đối với sức khỏe và môi trường.

Các nhà khoa học nhận định dữ liệu thu được sẽ góp phần làm rõ hơn những tương tác cơ bản giữa các phân tử nước và vật liệu nhựa. Đây cũng có thể là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn về cách thức hạt vi nhựa tác động đến các hệ sinh học.

Vi nhựa là những hạt nhựa có kích thước nhỏ, ngày càng được phát hiện nhiều trong cơ thể người và động vật. Tuy nhiên, việc xác định đầy đủ các cơ chế gây hại của vi nhựa vẫn là thách thức đối với giới khoa học. Phát hiện mới cung cấp thêm một hướng nghiên cứu về khả năng vi nhựa gây tổn thương, nhưng chưa đồng nghĩa với việc mọi mức độ phơi nhiễm vi nhựa đều dẫn đến tác hại cụ thể ở người.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng những hiểu biết mới về phản ứng giữa nước và vi nhựa sẽ hỗ trợ quá trình thiết kế vật liệu nhựa an toàn hơn, đồng thời góp phần đánh giá toàn diện hơn các rủi ro tiềm ẩn của vi nhựa đối với sức khỏe và môi trường.