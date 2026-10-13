Phát hiện cơ chế mới khiến cơ bắp suy yếu khi tuổi cao

Tình trạng suy giảm sức mạnh cơ bắp khi về già lâu nay vẫn được xem là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên và sự tiêu biến dần khối lượng cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Investigation đã lật mở một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về vấn đề này.

Theo đó, các chuyên gia đến từ Đại học Missouri (Mỹ) cùng mạng lưới cộng sự quốc tế đã phát hiện nguyên nhân thực sự không chỉ nằm ở bản thân khối cơ hay sự suy giảm của các tế bào thần kinh vận động, mà xuất phát từ một sự đứt gãy vi tế trong quá trình giao tiếp giữa dây thần kinh và sợi cơ.

Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư W. David Arnold, Giám đốc điều hành sáng kiến NextGen Precision Health, nhóm nghiên cứu đã tập trung phân tích điểm nối thần kinh cơ, nơi các tín hiệu điện từ não bộ truyền đến để ra lệnh cho cơ bắp co lại.

Giới khoa học phát hiện nguyên nhân thực sự khiến người già mất sức mạnh cơ bắp không phải do quá trình lão hóa tự nhiên. Ảnh minh họa: Patrik Giardino/Getty Images.

Trái với giả định lâu nay của giới y học rằng cầu nối trên vẫn duy trì sự ổn định bền bỉ suốt đời người, thực tế cho thấy hệ thống truyền tín hiệu này dần trở nên kém tin cậy theo thời gian.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định là sự sụt giảm nồng độ protein NaV1.4, thành phần đóng vai trò mấu chốt giúp các sợi cơ nhạy bén tiếp nhận và phản hồi tín hiệu từ hệ thần kinh. Sự suy giảm này góp phần trực tiếp thúc đẩy chứng sarcopenia, hội chứng teo cơ và mất chức năng vận động ảnh hưởng đến gần một nửa số người trên 80 tuổi.

Điểm sáng lớn nhất của công trình này không chỉ dừng lại ở việc tìm ra nguyên nhân, mà còn nằm ở khả năng đảo ngược một phần tình trạng suy yếu. Giáo sư Arnold cùng các cộng sự nhận ra rằng dù protein NaV1.4 suy giảm, họ có thể tác động vào một mục tiêu khác trên màng tế bào cơ là kênh ion chloride mang tên ClC-1.

Thông qua việc hợp tác với công ty công nghệ sinh học NMD Pharma của Đan Mạch, các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp ức chế một phần protein ClC-1 nhằm khôi phục cân bằng điện hóa.

Kết quả thử nghiệm trên mô hình động vật cho thấy, các sợi cơ lão hóa đã lấy lại khả năng phản hồi mạnh mẽ trước tín hiệu thần kinh và cải thiện rõ rệt lực cơ mà không cần phải thay thế các tế bào thần kinh hay mô cơ đã mất.

Tiềm năng ứng dụng điều trị cho con người đang dần hiện thực hóa, khi phương pháp này bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thực tế lâm sàng.

Bản thân Giáo sư W. David Arnold từng tham gia với tư cách là nhà điều tra trong một thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm đánh giá loại thuốc thử nghiệm ignaseclant do NMD Pharma phát triển, nhằm ức chế phần nào ClC-1 trên bệnh nhân mắc bệnh Charcot-Marie-Tooth, một rối loạn di truyền thần kinh cơ phổ biến.

Những cải thiện đáng kể về sức mạnh cơ bắp cùng chức năng thể chất ghi nhận được trong thử nghiệm đã được trình bày tại Hội nghị Khoa học và Lâm sàng Hiệp hội Loạn dưỡng Cơ năm 2026. Giới chuyên môn kỳ vọng loại thuốc này trong tương lai sẽ được nghiên cứu mở rộng như một phương pháp điều trị hiệu quả dành cho người lớn tuổi đối mặt với chứng sarcopenia.

Thành công của nghiên cứu này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự hợp tác khoa học toàn cầu, khi quy tụ các nhà khoa học và bác sĩ đến từ Đan Mạch, Scotland (Vương Quốc Anh), Ả-Rập Saudi, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trong đó, sự tham gia của chuyên gia hàng đầu thế giới về điểm nối thần kinh cơ Hiroshi Nishimune từ Tokyo (Nhật Bản) cùng kỹ thuật ghi hình tế bào chuyên sâu đã giúp đội ngũ tại Đại học Missouri giải mã thành công những câu hỏi từng bị xem là bế tắc trong quá khứ.

Phát hiện mang tính bước ngoặt này không chỉ làm thay đổi cách nhìn nhận về quá trình lão hóa thể chất, mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng giúp hàng triệu người cao tuổi duy trì sự độc lập, năng động và chất lượng cuộc sống bền vững trong những năm tháng tuổi già.