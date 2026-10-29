Phát hiện chuyện đau lòng trên cầu Rạch Miễu, nữ tài xế taxi có hành động khiến nhiều người cảm phục

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh một nữ tài xế taxi kịp thời can ngăn người phụ nữ bế con nhỏ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu, đoạn qua phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhân vật trong đoạn video là chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi), quê Đồng Tháp. Kể lại sự việc, chị Huế cho biết khoảng gần 12h ngày 24/10/2026, sau khi hoàn thành chuyến xe chở khách, chị đang trên đường trở về thì phát hiện một người phụ nữ ngồi khóc, ôm bé gái khoảng 2 tuổi ở vị trí sát lan can cầu.

Nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện bất thường, nghi có ý định nhảy cầu, chị Huế lập tức dừng xe, chạy đến tiếp cận và tìm cách can ngăn. Chị vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa kêu gọi những người đi đường dừng lại hỗ trợ.

Chị Huế can ngăn, khuyên nhủ người phụ nữ và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Trước sự động viên của chị Huế và những người xung quanh, người phụ nữ dần bình tĩnh trở lại. Qua trò chuyện, người này cho biết do buồn chuyện gia đình nên đã đưa con đến cầu với ý định tự tử.

Sau khi được mọi người khuyên giải, người phụ nữ ổn định tâm lý, sau đó đưa con lên xe máy trở về nhà.

Hành động nhanh chóng, đầy trách nhiệm của chị Trần Thị Xuân Huế cùng sự hỗ trợ kịp thời của những người đi đường đã góp phần bảo đảm an toàn cho hai mẹ con.

Việc làm nhân văn này nhận được sự cảm kích của nhiều người, lan tỏa thông điệp về tinh thần sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.