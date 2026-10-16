Phát hiện chùm ca bệnh não mô cầu tại TP Hồ Chí Minh, một học sinh tử vong​

Sở Y tế đang phối hợp với địa phương tục điều tra, rà soát danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan để phòng ngừa bệnh lây lan.

Theo đó, ngày 14/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) tiếp nhận thông tin em H.H.K (sinh năm 2014, học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước) được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B và tử vong.

Trong ngày 14/10, em N.A.B.M (sinh năm 2014, bạn học cùng Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước với em K) cũng phải nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Em M được tiếp tục theo dõi, điều trị trong tình trạng tạm ổn định.

Sáng 15/10, em N.T.H.Q, sinh năm 2014, là bạn học ngồi cùng bàn với em H.H.K bắt đầu khởi sốt, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Đến sáng 16/10 đã có kết quả PCR dịch não tủy và máu xác nhận não mô cầu nhóm B. Hiện em tỉnh táo, sinh hiệu ổn, đang được cách ly điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin của trường hợp não mô cầu tối cấp đầu tiên từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị. Kháng sinh dự phòng đã được cấp cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh. Lớp học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn; những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa vào bệnh viện theo dõi. Qua điều tra bước đầu, ngoài ba ca bệnh đã xác định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường ở những người tiếp xúc đang được quản lý và dự phòng.

Sở Y tế đã họp khẩn với các chuyên gia y tế và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp tiếp theo. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh danh sách người tiếp xúc gần tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan; cấp kháng sinh dự phòng đúng đối tượng, đúng chỉ định; đồng thời theo dõi sức khỏe người tiếp xúc trong ít nhất 10 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí kịp thời trường hợp nghi ngờ, nhất là người có yếu tố dịch tễ liên quan. HCDC phối hợp với Trạm Y tế xã Hiệp Phước và nhà trường hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, giám sát sức khỏe và cung cấp thông tin cho phụ huynh.

Bệnh do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh xuất hiện tái phát trong năm, tuy nhiên có thể thành dịch vào mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Người dân khi có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, phát ban hoặc dấu hiệu bất thường cần được đưa đi khám sớm và thông báo cho nhân viên y tế về yếu tố dịch tễ nếu có. Những người thuộc diện tiếp xúc gần với ca bệnh, không tự ý mua hoặc sử dụng kháng sinh, việc dùng thuốc dự phòng cần theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo HCDC giám sát tình hình hằng ngày và sẽ tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác. Phụ huynh và người dân cần bình tĩnh theo dõi hướng dẫn chính thức, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.