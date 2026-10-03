Phát hiện chồng ngoại tình nhờ nốt mụn, vợ thu thập chứng cứ ly kỳ như phim

Theo İhlas Haber Ajansı (İHA), người phụ nữ ở Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết hôn được 2 năm và cho rằng cuộc sống vợ chồng đang diễn ra tốt đẹp. Một ngày, cô bất ngờ nhận thấy những nốt mụn trên lưng chồng đã được nặn. Vì cho rằng anh khó có thể tự mình làm việc này, cô hỏi chồng ai đã nặn mụn cho anh.

Tuy nhiên, người chồng chỉ đưa ra những câu trả lời né tránh và cố gắng cho qua chuyện. Người vợ không hỏi thêm nhưng bắt đầu âm thầm tìm hiểu.

Đêm hôm đó, khi chồng đang ngủ, người phụ nữ kiểm tra điện thoại của anh nhưng không tìm thấy tin nhắn nào đủ để chứng minh điều bất thường. Dù vậy, cô phát hiện một số điện thoại không được lưu trong danh bạ đã gọi cho chồng 4-5 lần trong ngày, mỗi cuộc kéo dài khoảng 2 phút. Số điện thoại này cũng từng liên lạc với anh trong những ngày trước đó.

Chỉ qua những nốt mụn trên lưng chồng, người phụ nữ đã phát hiện chồng cô ngoại tình. Ảnh minh họa

Ngày hôm sau, lo chồng có thể xóa các tin nhắn, người phụ nữ tìm đến nơi anh làm việc. Cô nói mình cần mượn điện thoại của chồng để gọi cho một người bạn vì điện thoại của cô hết pin.

Sau khi sử dụng điện thoại trước mặt chồng một lúc, cô tìm cách ra ngoài rồi kiểm tra WhatsApp. Tại đây, cô nhận ra số điện thoại mình từng để ý được sử dụng bởi một phụ nữ. Người vợ chụp lại các đoạn hội thoại và gửi sang điện thoại của mình.

Đáng chú ý, trong những tin nhắn này cũng xuất hiện cuộc trò chuyện liên quan đến những nốt mụn trên lưng của người chồng.

Sau khi trả lại điện thoại cho chồng như không có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ tiếp tục tìm cách xác minh nghi ngờ. Cô nói với chồng rằng tối hôm đó bạn bè sẽ tới nhà chơi và anh không cần về sớm.

Sau giờ làm, cô âm thầm theo dõi chồng để xem anh sẽ đi đâu. Cuối cùng, người phụ nữ phát hiện chồng đến một ngôi nhà khác và bắt gặp anh tại đó cùng người phụ nữ mà cô đã phát hiện qua điện thoại.

Sau sự việc, người vợ tìm đến luật sư Tolga Aydemir để tiến hành thủ tục ly hôn.

Luật sư Aydemir sau đó đăng câu chuyện lên Twitter, với sự đồng ý của thân chủ. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo luật sư, người chồng cũng đọc được bài đăng và sau đó đồng ý tiến hành thủ tục ly hôn. Hai người dự kiến thực hiện các bước cần thiết để ly hôn thuận tình.