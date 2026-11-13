Phát hiện chim vạc hoa quý hiếm trong vườn nhà dân

Ngày 13/11, Công an phường Kon Tum cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND phường Kon Tum và Hạt Kiểm lâm khu vực XVI tiếp nhận một cá thể chim hoang dã quý hiếm do anh Nguyễn Vi Nhân (trú ở phường Kon Tum) tự nguyện giao nộp.

Theo anh Nhân, sáng cùng ngày, khi vừa thức dậy và chuẩn bị tập thể dục, anh nghe tiếng chó sủa dồn dập xen lẫn tiếng kêu lạ vọng trong sân vườn nhà.

Ra kiểm tra, anh bất ngờ thấy một cá thể chim có bộ lông sặc sỡ, dáng vẻ đặc biệt đang đứng trong khuôn viên.

Cá thể chim vạc hoa quý hiếm, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Ngay sau đó, anh Nhân liền lấy điện thoại ra chụp lại ảnh rồi tìm kiếm thông tin trên Internet. Qua đối chiếu, anh nhận thấy đặc điểm của con chim giống với loài vạc hoa (tên khoa học: Gorsachius magnificus), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nhận thấy đây là loài hoang dã cần được bảo vệ, anh đã trình báo Công an phường Kon Tum.

Sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận, cá thể chim sức khỏe ổn định, ước tính nặng khoảng 0,5 kg. Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục để chuyển giao cá thể chim về Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc, theo dõi để sớm thả về với tự nhiên.

Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm loài chim vạc hoa quý hiếm xuất hiện trên địa bàn. Việc anh Nhân kịp thời trình báo và giao nộp cá thể vạc hoa quý hiếm thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.