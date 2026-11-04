Phát hiện, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa

Cụ thể, ngày 3/11, tại khu vực vườn tràm của ông Hồ Thon, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS số 1 tìm thấy 1 HCLS. Di cốt còn một đoạn xương đùi dài khoảng 15cm và một số mảnh xương đã bị phân hủy cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được quy tập vào ngày 3/11 - Ảnh: H.C

Trước đó, ngày 26/10, tại vườn tràm ông Hồ Khiêm, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cất bốc 1 HCLS. Di cốt còn nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh tay; cùng 16 chiếc đinh đóng quan tài, 2 chiếc cúc áo và một số mảnh bom.

Sau khi cất bốc, các HCLS và di vật được đơn vị tiếp nhận, bảo quản chu đáo, tổ chức hương khói trang nghiêm theo quy định.

Kết quả trên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm của cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS số 1 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được quy tập vào ngày 26/10 - Ảnh: H.C

Hiện nay, bước vào giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu; tập trung thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, bản đồ chiến trường, tài liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính HCLS.