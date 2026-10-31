Phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Quảng Trị

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Từ nhiều nguồn thông tin, đơn vị tổ chức khảo sát, xác định các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, triển khai lực lượng tìm kiếm.

Quá trình thực hiện, cán bộ, nhân viên phát hiện nhiều di vật của bộ đội như: tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, hộp đạn 12,7mm và lọ thuốc.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 cất bốc các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Các hài cốt được tìm thấy còn nhiều xương, răng nhưng đã gãy, vỡ thành nhiều đoạn. Đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về quàn tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.

Nhiều di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị)

Chiều 30/10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã phát hiện được 1 hài cốt liệt sĩ tại đồi Khe Cụt, thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (cũ) nay là khối 3A, xã Khe Sanh.

Ngay sau khi phát hiện, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã tổ chức cất bốc, đưa hài cốt về nhà quản trang để bảo quản và phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ theo quy định.

Hiện đơn vị đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực chung quanh.