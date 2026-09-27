Phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ giữa cánh rừng miền núi Nam Đông

Ngày 27/9, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP Huế.

Trước đó, trong quá trình đi làm rừng, người dân ở xã Nam Đông đã phát hiện phần mộ liệt sĩ nên đã thông tin đến chính quyền địa phương và Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ nằm giữa rừng cộng đồng thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Qua kiểm tra, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế xác định vị trí phần mộ nằm cạnh suối T7 thuộc khu vực rừng cộng đồng ở thôn Hương Sơn, xã Nam Đông nên tổ chức cất bốc.

Khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ còn 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12-15cm, rộng từ 1,5-2cm và nằm ở độ sâu khoảng 70cm; các phần xương khác đã phân hủy, hóa thổ. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật gồm 1 tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre, TP Huế.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói. Đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu giám định ADN, đồng thời chuẩn bị các thủ tục để tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Thời gian qua, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.