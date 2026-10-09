Phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Hài cốt thứ nhất được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua-lạ-pha, gồm: 7 răng, 1 đốt xương ngón tay dài 3cm, 1 đốt xương sống dài 2cm, 1 xương bánh chè đã bị vỡ một phần; nhiều xương khác đã bị vỡ vụn; các phần còn lại đã bị phân hủy. Di vật tìm được cùng với hài cốt, gồm: 2 mảnh tăng bộ đội; 1 mảnh võng bộ đội; 1 võ đạn AK.

Lực lượng tìm kiếm đang lấy mẫu phục vụ tác xác minh, đối chiếu thông tin - Ảnh: H.C

Ba hài cốt còn lại được tìm thấy tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay. Hài cốt thứ nhất, gồm: 30 cái răng, 3 đoạn xương cẳng tay, 1 khớp xương khớp cẳng tay dài 3cm, 5 đoạn xương quay cánh tay, 2 khớp xương khớp cánh tay; 1 đoạn xương đòn dài 4cm; 4 đoạn xương ống chân đã vỡ; 2 khớp xương mác cẳng chân, nhiều xương khác đã vỡ vụn. Di vật, gồm: 3 mảnh tăng bộ đội, 1 võ lon thịt hộp; 2 thỏi pin, 1 đầu đạn; 1 mảnh gang bom.

Di vật được tìm thấy cùng với các hài cốt liệt sĩ - Ảnh: H.C

Hài cốt thứ hai, gồm: 2 cái răng; một ít xương đã gãy, vỡ vụn; các bộ phận khác đã phân hủy hoàn toàn. Di vật, gồm: 2 mảnh tăng bộ đội; 1 viên đạn trung liên; 1 đầu đạn, 1 đế dép cao su.

Hài cốt thứ ba, gồm: 29 răng; hộp sọ xương đầu còn nguyên; 3 đoạn xương trụ cẳng tay; 3 đoạn xương quay cẳng tay; 3 đốt xương ngón tay; 9 đoạn xương đùi đã vỡ; 1 đoạn xương mác cẳng chân dài 13cm; 2 đoạn xương chày đã vỡ; 2 đoạn xương hàm; nhiều xương khác đã vỡ vụn. Di vật được tìm thấy, gồm: 3 mảnh tăng bộ đội; 1 vỏ lon thịt hộp; 1 đoạn dây điện; 2 viên đạn trung liên; 1 lọ thuốc Penicillin.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đơn vị đưa về quàn, bảo quản chu đáo để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.