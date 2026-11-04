Phát hiện, cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang

Dựa trên thông tin của tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ về nơi có thông tin an táng liệt sĩ, Đội Tìm kiếm và quy tập HCLS Sư đoàn 968 đã tổ chức khảo sát, xác minh các tọa độ liên quan. Quá trình khảo sát, kết hợp với thông tin người dân thôn Bản Chùa từng phát hiện một số mảnh tăng trong lúc canh tác, lực lượng tìm kiếm đã xác định được khu vực nghi có HCLS.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Sư đoàn 968

Đến 9 giờ 25 phút ngày 4/11, Đội Tìm kiếm và quy tập HCLS Sư đoàn 968 triển khai tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 1 HCLS tại thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

HCLS được an táng trong hầm có độ sâu 1,5m kèm theo 24 cái răng, các xương khác đã bị phân hủy. Cùng với đó là nhiều di vật đi kèm, như: Tăng lót hầm, võng, đế giày, xẻng bộ binh, bút máy, bình tông, sợi dây bạc, thắt lưng, cúc áo và thìa nhựa. Hiện, HCLS được đưa về thờ cúng tại Nhà văn hóa học tập cộng đồng thôn Tân Tuyền, xã Hiếu Giang.

Đội Tìm kiếm và quy tập HCLS Sư đoàn 968 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.