Phát hiện cặp rùa quý hiếm khi cuốc đất trong vườn

Ngày 25/10, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Can Lộc tiếp nhận 2 cá thể rùa quý hiếm người dân bàn giao.

Người dân bàn giao 2 cá thể rùa quý hiếm. Ảnh: CAXXL.

Trước đó, anh Thân Văn Phúc (SN 1981, trú thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc) phát hiện 2 cá thể rùa khi đang làm vườn. Tìm hiểu, biết đây là loài động vật hoang dã cần bảo vệ, anh Phúc trình báo sự việc tới chính quyền địa phương.

Công an xã Xuân Lộc phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận. Lực lượng chức năng xác định 2 cá thể rùa này là rùa sa nhân (tên khoa học là Cuora mouhotii). Mỗi cá thể rùa nặng khoảng 0,5kg, sức khỏe tốt.

Mỗi cá thể rùa nặng khoảng 0,5kg, sức khỏe tốt. Ảnh: CAXXL.

Sa nhân là loài rùa sống trên cạn tại các khu rừng tự nhiên. Đặc điểm nổi bật của loài này là phần mai có ba gờ chạy dọc, rìa sau mai hình răng cưa. Rùa sa nhân thuộc nhóm IIB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Các hoạt động khai thác, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán loài này phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ nguồn gen và hạn chế nguy cơ suy giảm quần thể trong tự nhiên.

Theo Công an xã Xuân Lộc, hành động của anh Phúc góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn cân bằng sinh thái.

Công an xã Xuân Lộc khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Không tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái quy định. Khi phát hiện động vật hoang dã cần được cứu hộ hoặc có hành vi vi phạm, thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.