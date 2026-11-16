Phát hiện cảnh tượng 'rùng mình' trong vườn nhà, cả xóm tò mò kéo đến xem

Trong lúc thuê máy xúc san phẳng khu đất để chuẩn bị trồng rau, một người phụ nữ ở Thái Lan bất ngờ phát hiện con trăn khổng lồ ẩn náu dưới ao. Đáng chú ý, lực lượng cứu hộ còn nhận được thông tin có thêm nhiều con trăn lớn khác sinh sống tại khu vực này.

Theo truyền thông Thái Lan, khoảng 18h ngày 14/11/2026, Sở Cứu hỏa Pattaya nhận được tin báo từ bà Paweena Tawana (30 tuổi) về việc phát hiện một con trăn kích thước lớn tại khu đất của gia đình ở Soi Kor Pai 9, phường Nong Prue, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi.

Khu đất có diện tích hơn 2 rai (khoảng 3.200 m²), nằm giữa khu đô thị Pattaya. Bên trong có một ao nước rộng khoảng 30 m và dài 100 m.

Người dân phát hiện con trăn khi đang đào đất trong vườn, nhiều người tò mò đến xem. Ảnh: Thethaiger.

Theo lời kể của bà Paweena, gia đình thuê máy xúc đến san phẳng mặt bằng để chuẩn bị trồng rau. Tuy nhiên, trong quá trình đào ao, công nhân bất ngờ phát hiện một con trăn có thân hình to gần bằng bắp chân người trưởng thành, chiều dài ước tính hơn 5 m. Quá hoảng sợ, người phụ nữ lập tức gọi lực lượng chức năng đến hỗ trợ.

Khi có mặt tại hiện trường, nhân viên cứu hộ xác định con trăn đã lặn xuống ao, ẩn mình giữa những bụi lau sậy. Dù tổ chức tìm kiếm hơn 30 phút, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí của con vật.

Sau đó, các nhân viên quyết định tận dụng máy xúc để tạo sóng nước, buộc con trăn phải rời khỏi nơi ẩn náu. Cuối cùng, con vật bơi về phía mép ao và bị lực lượng cứu hộ khống chế.

Việc bắt giữ không hề dễ dàng do con trăn có kích thước và trọng lượng lớn. Các nhân viên phải phối hợp chặt chẽ mới có thể đưa nó lên khỏi mặt nước an toàn.

Qua kiểm tra, đây là một con trăn cái nặng hơn 30 kg, trên cơ thể có một vài vết trầy xước nhỏ.

Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại hiện trường bất ngờ hơn là thông tin từ người điều khiển máy xúc. Theo người này, trong quá trình thi công, họ còn phát hiện khoảng 2-3 con trăn lớn khác sinh sống dưới ao.

Điều này khiến vụ việc càng được chú ý bởi khu đất nằm gần khu dân cư, nhưng lại có thể là nơi trú ngụ của nhiều cá thể trăn kích thước lớn.

Sau khi bắt giữ, lực lượng cứu hỏa Pattaya đã đưa con trăn đến khu vực tự nhiên cách xa nơi sinh sống của người dân để thả về môi trường hoang dã, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những cuộc chạm trán tương tự.