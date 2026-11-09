Phát hiện cảnh tượng 'lạ' giữa sông, người dân ùn ùn kéo đến xem

Một con cá mập khổng lồ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý tại Công viên ven sông North Port, thành phố Busan, Hàn Quốc, thu hút hơn 600.000 lượt khách chỉ trong thời gian ngắn.

Theo thông tin từ The Guardian ngày 1/10/2026, con cá mập được phát hiện mắc kẹt trong một con kênh. Với chiều dài khoảng 3,5 mét, nó được người dân đặt biệt danh là "Bugang-i", lấy cảm hứng từ tên cảng phía bắc của thành phố Busan. Các chuyên gia nhận định con cá mập có thể đã bơi theo một đàn cá từ biển vào công viên nhưng vô tình bị lạc đường.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem cá mập. Ảnh The Guardian.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng bảo vệ bờ biển đã tìm cách đưa con cá mập trở lại biển. Tuy nhiên, hoạt động này phải tạm dừng do lo ngại việc cưỡng ép di chuyển có thể khiến con vật bị thương hoặc trở nên hung dữ. Một số biện pháp hỗ trợ như dùng thuyền phun nước để hướng cá mập ra cửa kênh cũng chưa mang lại kết quả.

Theo Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, sức khỏe của Bugang-i hiện vẫn ổn định. Tuy nhiên, việc bị giới hạn không gian di chuyển và khó tìm kiếm thức ăn có thể ảnh hưởng đến thể trạng của nó nếu tình trạng kéo dài, thông tin trên The Guardian.

Ảnh The Guardian.

Điều bất ngờ là sự xuất hiện của con cá mập đã tạo nên cơn sốt du lịch. Từ ngày 19 đến 28/9, công viên ghi nhận khoảng 607.000 lượt khách, tăng mạnh so với mức trung bình chỉ khoảng 2.000 lượt vào mỗi ngày cuối tuần.

Trước sức hút đặc biệt này, chính quyền Busan còn bổ nhiệm Bugang-i làm đại sứ quảng bá danh dự, với biệt danh vui nhộn "Shafluencer". Từ một con cá mập vô tình đi lạc, Bugang-i đã trở thành hiện tượng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút du lịch, điều được quan tâm nhất lúc này vẫn là làm thế nào để đưa Bugang-i trở về môi trường tự nhiên một cách an toàn.