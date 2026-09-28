Phát hiện cảnh tượng bất thường dưới sông, người dân lập tức gọi cảnh sát: Có tới 161 vật thể lạ

161 vật thể lạ dưới sông là gì?

Một sự việc khó hiểu vừa xảy ra tại sông Kanda, đoạn chảy qua khu vực Yayoi, quận Nakano, Tokyo, Nhật Bản. Người dân địa phương phát hiện hàng loạt vật thể lạ màu xanh trắng nằm rải rác dưới lòng sông, trong khi một số còn trôi theo dòng nước.

Do không rõ những đồ vật này từ đâu xuất hiện, người dân nhanh chóng liên hệ với cảnh sát.

Theo truyền thông Nhật Bản, hình ảnh về sự việc bắt đầu được chia sẻ trên mạng xã hội từ giữa tháng 8. Một video đăng ngày 14/8 ghi lại cảnh rất nhiều vật thể lạ nằm dưới đáy sông Kanda, tập trung quanh khu vực gần cầu Yanagibashi.

Đến ngày 20/8, khi phóng viên tới hiện trường, nhiều thiết bị vẫn còn nằm dưới nước. Một số đã bám bẩn và xuất hiện dấu hiệu trầy xước.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát phối hợp với chính quyền quận Nakano và doanh nghiệp liên quan để xử lý sự việc.

Khoảng 10h ngày 21/8, lực lượng chức năng bắt đầu thu gom. Sau khoảng 90 phút, tổng cộng 161 vật thể lạ được đưa khỏi dòng sông.

Điều bất ngờ là toàn bộ số đồ vật trên đều là sạc dự phòng thuộc hệ thống CHARGESPOT, dịch vụ cho thuê pin sạc do công ty INFORICH vận hành tại Nhật Bản.

CHARGESPOT khá phổ biến tại các ga tàu, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại và nhiều địa điểm công cộng. Người dùng có thể thuê sạc tại một trạm rồi trả ở một địa điểm khác trong cùng hệ thống.

Việc tới 161 sạc dự phòng của cùng một dịch vụ đồng loạt xuất hiện dưới lòng sông vì thế khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Trước đó, ngày 19/8, phía CHARGESPOT cho biết đã nắm được các thông tin trên mạng xã hội về việc thiết bị của hãng bị vứt xuống sông Kanda. Công ty sau đó phối hợp với cảnh sát và các đơn vị liên quan để kiểm tra hiện trường và thu hồi thiết bị.

Đáng chú ý, mỗi sạc dự phòng của CHARGESPOT đều được gắn mã quản lý riêng. Nhờ mã này, công ty có thể kiểm tra lịch sử thuê, địa điểm sử dụng cũng như dữ liệu liên quan đến từng thiết bị.

Thông tin trên được kỳ vọng trở thành manh mối giúp cơ quan chức năng xác định ai là người cuối cùng sử dụng số sạc và bằng cách nào chúng xuất hiện dưới sông.

Chưa rõ 161 cục sạc được ném xuống từ đâu

Hiện chưa thể khẳng định toàn bộ số sạc dự phòng được vứt xuống đúng vị trí chúng được phát hiện.

Ông Kazuhiko Ishibashi, đại diện bộ phận phụ trách đường sá của quận Nakano, cho biết mực nước sông từng dâng trước đó. Vì vậy, không loại trừ khả năng một phần số thiết bị bị ném xuống ở nơi khác rồi theo dòng nước trôi tới khu vực này.

Tuy nhiên, do số lượng sạc rất lớn và tập trung tại cùng một đoạn sông, khả năng chúng được vứt ở khu vực gần đó cũng đang được xem xét.

Phía INFORICH khẳng định việc các thiết bị xuất hiện dưới sông không nằm trong quy trình xử lý sản phẩm của công ty.

Theo doanh nghiệp, những sạc dự phòng đã xuống cấp hoặc hết thời gian sử dụng sẽ được thu hồi và chuyển cho đơn vị chuyên trách để xử lý, tái chế. Các thiết bị trong hệ thống thường được thay thế tùy theo tình trạng sử dụng, với vòng đời khoảng 1 đến 3 năm.

Điều này càng làm dấy lên nghi vấn rằng việc 161 thiết bị cùng xuất hiện dưới sông có thể xuất phát từ hành động có chủ ý.

Cảnh sát kiểm tra dữ liệu từng thiết bị

Sạc dự phòng sử dụng pin lithium ion nên việc một lượng lớn thiết bị bị ngâm dưới nước cũng làm xuất hiện những lo ngại về an toàn và môi trường. Loại pin này có thể phát sinh rủi ro nếu bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc xảy ra sự cố bên trong.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy số sạc tại sông Kanda đã gây ra cháy nổ hay ô nhiễm cụ thể.

Sau khi số thiết bị được thu gom, phía INFORICH bắt đầu kiểm tra dữ liệu quản lý của từng chiếc. Lịch sử thuê gần nhất, địa điểm lấy sạc và các thông tin lưu trên hệ thống có thể giúp cơ quan chức năng lần theo quá trình trước khi chúng xuất hiện dưới sông.

Cảnh sát Tokyo đang điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu đổ rác trái phép và hủy hoại tài sản, đồng thời làm rõ người đã đưa số sạc xuống sông cũng như động cơ phía sau.

Tính đến ngày 24/8, cơ quan chức năng Nhật Bản chưa công bố danh tính người liên quan. Với việc mỗi thiết bị đều có mã quản lý riêng, nguồn gốc của 161 vật thể lạ dưới sông Kanda vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Theo TV Asahi/ANN, ABEMA TIMES, FNN Prime Online