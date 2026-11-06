Phát hiện camera giấu kín trong nhà vệ sinh máy bay, người đàn ông U60 bị bắt

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Một người đàn ông quốc tịch Anh (52 tuổi) bị cáo buộc giấu camera trong nhà vệ sinh máy bay trên chuyến bay từ Nhật Bản đến Singapore, sau đó kích hoạt chức năng ghi hình từ xa bằng điện thoại di động. Người này hiện phải đối mặt với hai cáo buộc hình sự, trong đó có hành vi quay lén và cản trở công lý.

Theo thông tin từ Lực lượng Cảnh sát Singapore, vụ việc xảy ra ngày 7/10 trên một chuyến bay từ Nhật Bản đến Singapore. Cảnh sát thuộc Đơn vị Cảnh sát Sân bay nhận được thông báo về sự việc vào khoảng 17h35 cùng ngày.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, trước khi rời khỏi nhà vệ sinh trên máy bay, người đàn ông đã bí mật đặt một chiếc camera tại đây. Sau đó, người này sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động để kích hoạt chức năng ghi hình từ xa.

Thiết bị chỉ được phát hiện khi một nữ tiếp viên hàng không sử dụng nhà vệ sinh. Nhận thấy camera được giấu kín bên trong, nữ tiếp viên đã tháo thiết bị xuống và lập tức thông báo cho một đồng nghiệp.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi, Singapore, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, theo cảnh sát, sau khi phát hiện chiếc camera đã bị tháo khỏi vị trí cất giấu, người đàn ông được cho là đã tìm cách lấy lại thiết bị nhưng không thành công. Tiếp đó, người này bị cáo buộc xóa ứng dụng điều khiển camera cùng toàn bộ hình ảnh liên quan khỏi điện thoại nhằm tránh bị phát hiện.

Cảnh sát Singapore đã thu giữ điện thoại di động và chiếc camera để làm bằng chứng phục vụ điều tra. Danh tính của người đàn ông hiện chưa được công bố, theo Independent.

Mới đây, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết, người đàn ông sẽ phải đối mặt với một cáo buộc quay lén theo Bộ luật Hình sự Singapore, kết hợp với Đạo luật Công ước Tokyo năm 1971. Nếu bị kết án, người này có thể phải chịu mức phạt lên đến 2 năm tù, phạt tiền, phạt roi hoặc kết hợp các hình phạt trên.

Ngoài ra, nghi phạm còn đối mặt với một cáo buộc cản trở quá trình thực thi công lý. Với tội danh này, mức hình phạt tối đa có thể lên tới 7 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật Singapore.